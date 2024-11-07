Nur noch MediaMarkt? Die Zukunft von Saturn ist ungewiss

Ceconomy, der Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn, hatte es in den letzten Jahren nicht leicht, denn der lokale Handel wird zunehmend unattraktiver und die Online-Präsenz könnte besser laufen. Daher entschied man sich auch erst letztes Jahr, dass der interne Kampf zwischen MediaMarkt und Saturn jetzt beendet wird.

Die beiden Marken ziehen mittlerweile an einem Strang, aber benötigt es wirklich zwei Marken? Das wird gerade intern geprüft, so Karsten Wildberger, der Chef von Ceconomy im OMR Podcast. Die Zukunft von Saturn sei ungewiss und das Team prüft derzeit alle Möglichkeiten. Klingt nicht so, als ob Saturn eine Zukunft hat.

Saturn kämpft mit einem alten Image

Ein Problem sei auch, dass viele Saturn bis heute mit „Geiz ist geil“ verbinden und man den Slogan zu lange nutzte. In den letzten Monaten wollte man Saturn eher als innovative Marke, wie bei Gaming, positionieren. Im Gespräch klingt der Chef aber nicht so begeistert und selbst wenn, das alleine reicht am Ende eben nicht aus.

Intern, so Karsten Wildberger, ist es schon lange egal, ob man „für das blaue Team (Saturn) oder das rote Team (Mediamarkt) spielt“. Ich glaube, dass es an der Zeit wäre, dass man das auch nach Außen zeigt, aber das geht nicht, wenn man weiter auf zwei Marken setzt. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt ein viel größeres Problem.

Das Konzept der Märkte ist veraltet

Ich war erst vor wenigen Tagen in einem MediaMarkt und diesen Besuch hätte ich mir sparen können. Meine Idee war, dass ich mir die neue Apple Watch Ultra 2 in Schwarz kurz live anschaue, denn einen Apple Store habe ich nicht in meiner Nähe. Es gab auch einen Apple-Stand im MediaMarkt, aber der war komplett überflüssig.

Neue Produkte? Nicht vorhanden. Anprobieren? Nicht möglich. Wartezeit, bis der eine Mitarbeiter am Morgen (wohlgemerkt unter der Woche) mal kurz Zeit hatte? Gute 15 Minuten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er Lust auf alles hatte, als er meine Frage kurz mit einem „Nö“ beantwortete und dabei auf den PC schaute.

Ganz ehrlich, wozu benötige ich diese Filialen dann noch? Der einzige Vorteil ist doch, dass man beraten wird und Produkte erleben kann. Doch der MediaMarkt fühlte sich wie eine vollgerümpelte und überfüllte Lagerhalle an, in der Personal eher Mangelware war. Und genau hier möchte man ja sogar noch mehr sparen.

Wenn man in der heutigen Zeit, in der YouTube und Co. ein hervorragendes Erlebnis für die Kunden bieten, eine Chance haben möchte, dann darf man nicht auf Masse gehen. Apple macht es mit den Apple Stores vollkommen richtig. Sehr clean, viel Personal (was super freundlich ist) und man kann alle Produkte in Ruhe testen.

Das Konzept von MediaMarkt und Saturn ist tot und es würde auch nicht helfen, wenn man die Saturn-Märkte jetzt Rot färbt. Oder noch mehr am Personal spart. In meinen Augen sind nicht die zwei Marken das Problem, auch nicht die Kosten, es ist das Konzept. Und Klopp wird da als neuer Markenbotschafter exakt nichts ändern.