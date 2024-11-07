Nur noch MediaMarkt? Die Zukunft von Saturn ist ungewiss
Ceconomy, der Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn, hatte es in den letzten Jahren nicht leicht, denn der lokale Handel wird zunehmend unattraktiver und die Online-Präsenz könnte besser laufen. Daher entschied man sich auch erst letztes Jahr, dass der interne Kampf zwischen MediaMarkt und Saturn jetzt beendet wird.
Die beiden Marken ziehen mittlerweile an einem Strang, aber benötigt es wirklich zwei Marken? Das wird gerade intern geprüft, so Karsten Wildberger, der Chef von Ceconomy im OMR Podcast. Die Zukunft von Saturn sei ungewiss und das Team prüft derzeit alle Möglichkeiten. Klingt nicht so, als ob Saturn eine Zukunft hat.
Saturn kämpft mit einem alten Image
Ein Problem sei auch, dass viele Saturn bis heute mit „Geiz ist geil“ verbinden und man den Slogan zu lange nutzte. In den letzten Monaten wollte man Saturn eher als innovative Marke, wie bei Gaming, positionieren. Im Gespräch klingt der Chef aber nicht so begeistert und selbst wenn, das alleine reicht am Ende eben nicht aus.
Intern, so Karsten Wildberger, ist es schon lange egal, ob man „für das blaue Team (Saturn) oder das rote Team (Mediamarkt) spielt“. Ich glaube, dass es an der Zeit wäre, dass man das auch nach Außen zeigt, aber das geht nicht, wenn man weiter auf zwei Marken setzt. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt ein viel größeres Problem.
Das Konzept der Märkte ist veraltet
Ich war erst vor wenigen Tagen in einem MediaMarkt und diesen Besuch hätte ich mir sparen können. Meine Idee war, dass ich mir die neue Apple Watch Ultra 2 in Schwarz kurz live anschaue, denn einen Apple Store habe ich nicht in meiner Nähe. Es gab auch einen Apple-Stand im MediaMarkt, aber der war komplett überflüssig.
Neue Produkte? Nicht vorhanden. Anprobieren? Nicht möglich. Wartezeit, bis der eine Mitarbeiter am Morgen (wohlgemerkt unter der Woche) mal kurz Zeit hatte? Gute 15 Minuten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er Lust auf alles hatte, als er meine Frage kurz mit einem „Nö“ beantwortete und dabei auf den PC schaute.
Ganz ehrlich, wozu benötige ich diese Filialen dann noch? Der einzige Vorteil ist doch, dass man beraten wird und Produkte erleben kann. Doch der MediaMarkt fühlte sich wie eine vollgerümpelte und überfüllte Lagerhalle an, in der Personal eher Mangelware war. Und genau hier möchte man ja sogar noch mehr sparen.
Wenn man in der heutigen Zeit, in der YouTube und Co. ein hervorragendes Erlebnis für die Kunden bieten, eine Chance haben möchte, dann darf man nicht auf Masse gehen. Apple macht es mit den Apple Stores vollkommen richtig. Sehr clean, viel Personal (was super freundlich ist) und man kann alle Produkte in Ruhe testen.
Das Konzept von MediaMarkt und Saturn ist tot und es würde auch nicht helfen, wenn man die Saturn-Märkte jetzt Rot färbt. Oder noch mehr am Personal spart. In meinen Augen sind nicht die zwei Marken das Problem, auch nicht die Kosten, es ist das Konzept. Und Klopp wird da als neuer Markenbotschafter exakt nichts ändern.
Wäre Schade, Saturn war für mich immer der deutlich besser sortierte Laden mit mehr Kompetent und MediaMarkt immer ne halbe Ramschbude.
Fürs Protokoll: In Österreich wurde bereits vor vier Jahren dieser Schritt vollzogen und ausnahmslos alle Saturn-Märkte zu MediaMarkt.
Das ist natürlich keine schöne Beschreibung. Und wenn du schreibst, dass du das so erlebt hast, glaube ich dir das natürlich auch. Ich kann für mich zumindest sagen, dass sich das mit meinen Erfahrungen bei MediaMarkt überhaupt nicht deckt.
Ich habe jetzt schon mehrmals das Feedback bekommen, dass es wohl mittlerweile auch sehr gute Märkte gibt, das werde ich mir mal anschauen.
Mediamarkt oder Saturn mit Apple, dem reichsten Konzern der Welt zu vergleichen, ist absurd. Natürlich kann Apple in seinen stores eine Wohlfühloase anbieten mit einem Mitarbeiter pro Kunde und allem drum und dran. Wenn ich in ein Luxusmode Geschäft gehe, dann bekomme ich auch persönlichen Service und noch einen Cafe Latte dazu.
Es gibt aber auch Kaufhäuser, die nicht weit von diesen Luxusgeschäften entfernt sind. Und Apple ist noch lange kein Luxus-Store, im Gegenteil, da liegt der Fokus immer noch knallhart auf Produkten und Verkaufen. Natürlich kann sich Apple etwas mehr entspannen und muss weniger vor Ort verkaufen, aber die Stores gehören zu den umsatzstärksten Geschäften im lokalen Handel, das Konzept geht also auch auf. Und MediaMarkt verkauft Apple und hat Apple-Bereiche. Man muss nicht gleich ein Apple Store sein, aber ich habe mich bei MediaMarkt wie in einem Tedi gefühlt.
Dann warst du in einem alten Markt, die Märkte werden im Moment alle umgebaut, die Flächen werden kleiner dafür weniger Discounter Feeling und mehr Erlebniss, mit vielen Zonen um Produkte auszuprobieren.
Auch Saturn Märkte die umgebaut werden, bekommen in der Regel direkt das MM Branding.
Das klingt gut, so ein neuer Markt ist mir dann bisher nicht begegnet. Schaue ich mal, da würde mich wirklich interessieren, wie das umgesetzt ist. Aber deine Aussage unterstreicht ja eigentlich, dass Saturn intern schon tot im Handel ist, wenn die direkt das MM Logo bekommen.
Bin da sehr bei dir; ich habe in den Märkten, die ich manchmal besuche, zwar durchaus den Eindruck, dass sie versuchen, sich zu verändern, aber es reicht einfach nicht.
Besonders stört mich auch immer, dass es abgesehen vielleicht von iPhones und Pixel Smartphones fast nur uralte Modelle gibt. Smartphones, Fernseher, Laptops von vor einem, teils aber auch 2-3 Jahren, für die man aber den Vollpreis bezahlt und wo man für denselben Preis (oder sogar günstiger…) woanders das aktuelle Modell bekommt.
Beim Service – man wird manchmal wieder angequatscht, ob man Hilfe brauchen kann. Das war davor jahrelang nicht so.
Fündig werde ich aber nur selten, Klassiker ist auch, Preis im Laden passt nicht zum Preis online, war ja auch schon immer so, obwohl er gleich sein soll. „Aktualisiert sich manchmal nicht…“ und dann rennt man drei Mal durch den Laden, bis man das Produkt an der Kasse für den richtigen Preis bekommt.
Habe dieses Jahr ein paar Einkäufe bei MediaMarkt gemacht, weil die Preise gut waren, und insgesamt hat es meist irgendwie gepasst. Aber zum Stöbern laden die Läden null ein und Onilne-Bestellungen sind auch immer nur so ne semi gute Erfahrung. Es ist also viiieel Luft nach oben. Weiß nicht, ob sie das nochmal gelöst bekommen.
War sowieso Quatsch, zwei verschiedene Marken zu haben.
Saturn einstampfen. MediaMarkt ist wesentlich bekannter.