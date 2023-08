Nutzerzahlen bei Disney+ brechen massiv ein

Wir haben heute bereits darüber berichtet, dass Disney+ bald teurer wird und man gegen Password-Sharing vorgeht, der Grund dafür ist simpel: Der Dienst verliert gerade massiv Nutzer. Das fing Anfang des Jahres mit einem Einbruch von ca. 2 Millionen an und ein Quartal später lag der Einbruch schon bei ca. 4 Millionen.

In den aktuellen Geschäftszahlen hat man verraten, dass Disney+ weltweit auf 146,1 zahlende Nutzer kommt, was einem Verlust von fast 12 Millionen Nutzern entspricht.

Man muss das allerdings ein bisschen einordnen, denn vor allem in Indien ist Disney mit Hotstar (so heißt das Angebot dort) eingebrochen. Disney hat schon vor den Geschäftszahlen verraten, dass man sich in Indien auf Nutzer mit einer höheren Gewinnmarge konzentriert und gleichzeitig noch gewisse Sport-Rechte verloren.

Außerhalb von Indien ist Disney+ global gesehen sogar um 800.000 Nutzer in den letzten drei Monaten gewachsen, aber so einen massiven Verlust kann man nicht ausgleichen. Das war also doch nicht die beste Strategie für den indischen Markt.

