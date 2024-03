One UI 6.1.1: Samsung plant Android-Update mit neuen Galaxy-Smartphones

Über die Benutzeroberfläche One UI von Samsung haben wir in den letzten Wochen und Monaten und darüber hinaus schon mehrfach berichtet.

Derzeit wird an den letzten Details für das OneUI-Update mit der Versionsnummer 6.1 gearbeitet, das einige Funktionen von Galaxy AI auf verschiedene Smartphones und Tablets bringen wird. Die Veröffentlichung ist noch für diesen Monat geplant – doch damit nicht genug: Erste Hinweise auf One UI 6.1.1 sind ebenfalls bereits aufgetaucht.

One UI 6.1.1 – Eine neue Version für die neuen Smartphones

Es sieht so aus, als ob diese neue Version von One UI zusammen mit der Ankündigung der kommenden sechsten Generation der Z Fold- und Z Flip-Serie veröffentlicht werden soll. Es sind nämlich bereits erste Testversionen der Version auf internen Server aufgetaucht.

In der Vergangenheit hat Samsung immer wieder eine neue Version von One UI mit der Einführung neuer Smartphone- und Tablets-Modelle veröffentlicht – zuletzt mit dem Galaxy S24 und der One UI-Version 6.1 und davor mit dem Galaxy Tab S9 und One UI 5.1.1.

NEW❗❗ US Galaxy Z Fold6 and Z Flip6 update spotted on test server 🤯🤯🤯 One UI 6.1.1

Development is progressing!! AXC1 -> AXC3 F956USQU0AXC3/F956UOYN0AXC3/F956USQU0AXC3

F741USQU0AXC3/F741UOYN0AXC3/F741USQU0AXC3#Samsung #Galaxy#GalaxyZFold6#GalaxyZFlip6 pic.twitter.com/mJ7ZrFV7HQ — CID (@theonecid) March 14, 2024

Erste Details zum Samsung Galaxy Z Fold 6 und Samsung Galaxy Z Flip 6 sind auch schon vor einigen Wochen aufgetaucht. Das dazugehörige Samsung Unpacked ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, Anfang Juli als möglicher Termin denkbar.

