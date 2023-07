Samsung Galaxy Tab S9: Neue Generation kommt vermutlich mit bisher unveröffentlichter One UI-Version

Über die mittlerweile neunte Generation der Galaxy Tab S-Serie haben wir in den letzten Wochen ausführlich berichtet – Stichwort OLED-Display, IP67-Zertifizierung, Snapdragon 8 Gen 2 „For Galaxy“, Book Cover Tastatur, Schnellladen mit 45W, die Farbvariante Beige und der Durchlauf der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC. Nun ist ein weiteres interessantes Detail aufgetaucht, auf das sich Fans der Benutzeroberfläche One UI von Samsung freuen können.

Neue Version von One UI passend zur Veröffentlichung

Die Modelle der Galaxy Tab S9-Serie sollen laut dem recht gut informierten Online-Magazin Sammobile mit der bisher unveröffentlichten One UI-Version 5.1.1 auf den Markt kommen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Einführung neuer Tablets oder Smartphones mit einer neuen Version der Benutzeroberfläche einhergeht – Samsung hatte das in der Vergangenheit schon des Öfteren getan.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht offiziell gesagt werden, welche Verbesserungen die neue Version von One UI mit sich bringen wird. Da die Versionsnummer einen kleinen Sprung von der aktuellen Version 5.1 auf 5.1.1 macht, sind eher Fehlerbehebungen und kleinere Anpassungen zu erwarten.

In der Regel wird die Software-Aktualisierung nach und nach auch für andere Geräte aus dem Hause Samsung zur Verfügung stehen.

Da Samsung bereits seit einigen Wochen an One UI 6 auf Basis von Android 14 arbeitet und bereits Testversionen für verschiedene Geräte aufgetaucht sind, dürfte die Version 5.1.1 die letzte One UI-Version der 5er-Reihe sein.

