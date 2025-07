One UI: Samsung ändert Software-Strategie ab 2025

Samsung setzt seit 2018 auf One UI, eine Benutzeroberfläche für Android bei den Smartphones. In anderen Bereichen gibt es allerdings auch andere Namen für die Software von Samsung, was sich ab 2025 ändern soll, wie man jetzt bestätigt hat.

Bei den Smartwatches nutzt man mittlerweile One UI Watch, aber nächstes Jahr wird One UI die Software-Marke für alle Bereiche, also auch TVs und andere Geräte im Lineup von Samsung. Die Software darunter soll sich allerdings nicht verändern.

Das bedeutet, dass Samsung vermutlich von One UI TV ab 2025 sprechen wird, die Basis dürfte aber Tizen bleiben, ein Wechsel zu Android TV deutet sich hier nicht (mehr) an. Die Optik der Plattformen soll in Zukunft aber auch angeglichen werden.

Mit dieser neuen Strategie rückt die KI von Samsung noch mehr in den Fokus, denn sie soll alle Bereiche vereinen und deutlich machen, dass Samsung ein großes und starkes Ökosystem besitzt. Weitere Details zu One UI dürfte es dann 2025 geben.

