OnePlus und Oppo bestätigen kompakte Highend-Smartphones

OnePlus und Oppo haben diese Woche bestätigt, was sich bereit angedeutet hat, sie erweitern das Lineup mit kompakten Highend-Modellen. Bei Oppo hat man das Find X8s sogar direkt gezeigt, die Details gibt es dann jedoch erst am 10. April.

OnePlus hat das 13T bisher nur bestätigt und die Verpackung gezeigt, da gab es weniger Details, doch das Modell soll bis Ende des Monats kommen. Es dürfte sich technisch um ähnliche Smartphones handeln, die jedoch etwas anders aussehen.

Bei OnePlus verkauft man mittlerweile wieder Smartphones in Deutschland, das 13T könnte demnach auch bald zu uns kommen. Die erweiterte X8-Reihe (es gibt auch ein neues Ultra) von Oppo vielleicht auch, man hat immerhin das Comeback in Deutschland bestätigt. Wobei das auch schon ein paar Monate her ist, wo bleibt man?

Ich bin mal auf die finalen Details der beiden Modelle gespannt, denn bisher deutet sich an, dass es keine „echten“ Flaggschiffe sein werden. Das wird ähnlich wie bei Samsung (Galaxy S24 vs. Galaxy S24 Ultra) und nicht wie bei Google (Pixel 9 Pro vs. Pixel 9 Pro XL) sein. Aber immerhin, es benötigt mehr kompakte Smartphones.

