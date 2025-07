Google: Weiteres Pixel-Modell für 2025 bestätigt

Google dürfte uns wieder im Spätsommer die neue Pixel-Reihe zeigen und es gab hier schon zahlreiche Leaks, denn wir wissen, wie die (beiden) Pro-Modelle für 2025 aussehen und auch das normale Google Pixel 10 zeigte sich schon vorab.

Drei Modelle sind also schon bekannt, aber es wird, wie 2024, vier Modelle geben. Ein faltbares Smartphone ist in diesem Jahr wieder mit dabei und OnLeaks hat die ersten Renderbilder für das Google Pixel 10 Pro Fold gebastelt und direkt verkauft.

Optisch tut sich da in diesem Jahr nichts – oder jedenfalls nicht viel. Es wird also eher ein Upgrade unter der Haube, wie bei den anderen Modellen auch. Doch das Google Pixel 9 Pro ist ein gutes Foldable, so viel muss Google hier nicht ändern.

Viel spannender ist im Moment, ob die neue Pixel-Reihe von einem fünften Modell (und damit meine ich nicht das Pixel 10a für 2026) begleitet wird, denn es deutet sich derzeit ein Google Pixel 10 Flip an. Google hat also einiges für 2025 geplant.

-->