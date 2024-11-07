Oppo kommt endlich zurück nach Deutschland

Hoffen wir mal, dass es das mit den Patentstreitigkeiten bei den BBK-Marken war, denn nach zwei Fällen, die endlich geregelt wurden, ist Oppo zurück. Die deutsche Webseite ist noch leer und zeigt ein altes Bild einer UEFA-Partnerschaft, aber Oppo kommt bald zurück nach Deutschland und wird wieder Smartphones verkaufen.

Ein Highlight soll direkt die neue Find X8-Reihe sein, das Flaggschiff kommt also zu uns. Wobei noch nicht klar ist, welche Version, denn global kennen wir das Oppo Find X8 und Oppo Find X8 Pro schon, aber Gerüchte sprechen davon, dass auch ein Oppo Find X8 Ultra ansteht (diese Modelle kamen leider nicht immer zu uns).

Angeblich ist ein Event am 21. November geplant, auf dem Oppo die Find X8-Reihe für den globalen Markt zeigen wird, aber vor Weihnachten ist vermutlich noch nicht damit zu rechnen, die neuen Modelle dürften dann mit Samsung und Xiaomi erst Anfang 2025 anstehen. Und mit OnePlus würde ich dann ebenfalls zeitnah rechnen.