Smartphones

Oppo kommt endlich zurück nach Deutschland

Autor-Bild
Von
| 9 Kommentare
Oppo Find X8 Teaser

Hoffen wir mal, dass es das mit den Patentstreitigkeiten bei den BBK-Marken war, denn nach zwei Fällen, die endlich geregelt wurden, ist Oppo zurück. Die deutsche Webseite ist noch leer und zeigt ein altes Bild einer UEFA-Partnerschaft, aber Oppo kommt bald zurück nach Deutschland und wird wieder Smartphones verkaufen.

Ein Highlight soll direkt die neue Find X8-Reihe sein, das Flaggschiff kommt also zu uns. Wobei noch nicht klar ist, welche Version, denn global kennen wir das Oppo Find X8 und Oppo Find X8 Pro schon, aber Gerüchte sprechen davon, dass auch ein Oppo Find X8 Ultra ansteht (diese Modelle kamen leider nicht immer zu uns).

Angeblich ist ein Event am 21. November geplant, auf dem Oppo die Find X8-Reihe für den globalen Markt zeigen wird, aber vor Weihnachten ist vermutlich noch nicht damit zu rechnen, die neuen Modelle dürften dann mit Samsung und Xiaomi erst Anfang 2025 anstehen. Und mit OnePlus würde ich dann ebenfalls zeitnah rechnen.

Samsung Galaxy S24 Ultra Back

Samsung Galaxy S25 Slim: Neues Modell soll „Ultra-Kamera“ haben

Nicht nur Apple soll an einem iPhone 17 Air arbeiten, wie das neue, dünne und leichte iPhone für 2025 gerne…

7. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden9 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Fritz 👋
    sagt am

    ich finde zumindest die Überschrift des Artikels irreführend. ich verfolge Oppo seit Jahren, Wiel die Produkte großartig sind und hier als Konkurrenz fehlen. in die Überschrift zu schreiben, dass Oppo zurück kommt, obwohl es keinerlei bestätigten Bericht darüber geht ist schlicht weg falsch. Der Weg ist wieder frei, noch ist aber nichts bestätigt.

    Antworten
  2. MalteNo 👋
    sagt am

    ich freue mich.
    Dann bekommt mein Find X5 nun endlich seinen Nachfolger.
    Hatte kurz das OnePlus 12 aber die größe und ein Gewicht von 220g ohne Hülle (mit sandstone bumper ist es einfach n viertel Kilo) sind einfach nichts für mich.
    Das Find x8 ist genau das was ich als Nachfolger suche.
    Wirklich schnelles laden, voraussichtlich besserer Akku, gute bis sehr gute Kamera, das UI mag ich echt gerne und es ist auch noch minimal kleiner und leichter. Ich hoffe das ich dieses Jahr noch wechseln kann.

    Antworten
  3. max 🔱
    sagt am

    Ich habe Oppo nicht wirklich vermisst. Die Jahre vor dem Embargo hatten die keinerlei Innovationen mehr.

    Antworten
    1. Koreh 🌀
      sagt am zu max ⇡

      was für innovationen hatte denn irgendein hersteller für die branche in den letzten 3 jahren? :D

      Antworten
      1. max 🔱
        sagt am zu Koreh ⇡

        apple und die dynamic island

        Antworten
        1. Uwe 🌟
          sagt am zu max ⇡

          Dein Ernst? Dynamic Island ist eine Innovation? So wie dieser Kamera Button auch eine Innovation bei Apple ist, oder nein, dieser war eine Revolution! Es gibt einfach zu viele Marketing Opfer.

          Antworten
        2. NB 🍀
          sagt am zu max ⇡

          um Gottes Willen er erwähnt als Beispiel wirklich Apple und die Dynamic Island… Während es schon Loch-Kameras, Under Display Kameras und ähnliches gibt.

          Antworten
    2. Fritz 👋
      sagt am zu max ⇡

      naja …..identische oder bessere Technik als bei den Boliden Samsung, Google und Apple….und das relativ schnell zum halben Preis ….ich warte seit dem find x5 pro endlich auf etwas neues…

      Antworten
    3. maddin 👋
      sagt am zu max ⇡

      Im Bereich Kamera war Oppo seinerzeit vielen Etablierten Herstellern eine Schippe voraus – und insbesondere auch in Blick auf Xiaomi verbaute man zusätzlich zeitgemäße Anschlüsse und Konnektivität.

      Ich bin noch immer mit dem Find X3 Pro unterwegs und schiele entsprechend gern in Richtung X8 Pro / Ultra… noch läuft das X3 Pro bis auf den Akku ziemlich solide und entsprechend habe ich keine Eile, perspektivisch freue ich mich aber über die Rückkehr von Oppo hierzulande wenn sie wirklich wieder durchstarten sollten.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home
Amazon Kindle Colorsoft 2024 Header
Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay
in News
Das ist die erste Türklingel von Philips Hue
in Smart Home
Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro
in Smart Home
Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026
in Smart Home
Apple Ipad Farben Header
Das iPad bekommt bald die Apple Intelligence
in Tablets
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit
in Wearables
Apple Ipad Mini 7 2024 Header
Apple: Das neue iPad mini bekommt wieder keinen M-Chip
in Tablets
Apple Homepod Mini Color Lineup
Apple plant neuen HomePod mini 2 für 2025
in Smart Home
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft