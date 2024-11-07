Oppo kommt endlich zurück nach Deutschland
Hoffen wir mal, dass es das mit den Patentstreitigkeiten bei den BBK-Marken war, denn nach zwei Fällen, die endlich geregelt wurden, ist Oppo zurück. Die deutsche Webseite ist noch leer und zeigt ein altes Bild einer UEFA-Partnerschaft, aber Oppo kommt bald zurück nach Deutschland und wird wieder Smartphones verkaufen.
Ein Highlight soll direkt die neue Find X8-Reihe sein, das Flaggschiff kommt also zu uns. Wobei noch nicht klar ist, welche Version, denn global kennen wir das Oppo Find X8 und Oppo Find X8 Pro schon, aber Gerüchte sprechen davon, dass auch ein Oppo Find X8 Ultra ansteht (diese Modelle kamen leider nicht immer zu uns).
Angeblich ist ein Event am 21. November geplant, auf dem Oppo die Find X8-Reihe für den globalen Markt zeigen wird, aber vor Weihnachten ist vermutlich noch nicht damit zu rechnen, die neuen Modelle dürften dann mit Samsung und Xiaomi erst Anfang 2025 anstehen. Und mit OnePlus würde ich dann ebenfalls zeitnah rechnen.
ich finde zumindest die Überschrift des Artikels irreführend. ich verfolge Oppo seit Jahren, Wiel die Produkte großartig sind und hier als Konkurrenz fehlen. in die Überschrift zu schreiben, dass Oppo zurück kommt, obwohl es keinerlei bestätigten Bericht darüber geht ist schlicht weg falsch. Der Weg ist wieder frei, noch ist aber nichts bestätigt.
ich freue mich.
Dann bekommt mein Find X5 nun endlich seinen Nachfolger.
Hatte kurz das OnePlus 12 aber die größe und ein Gewicht von 220g ohne Hülle (mit sandstone bumper ist es einfach n viertel Kilo) sind einfach nichts für mich.
Das Find x8 ist genau das was ich als Nachfolger suche.
Wirklich schnelles laden, voraussichtlich besserer Akku, gute bis sehr gute Kamera, das UI mag ich echt gerne und es ist auch noch minimal kleiner und leichter. Ich hoffe das ich dieses Jahr noch wechseln kann.
Ich habe Oppo nicht wirklich vermisst. Die Jahre vor dem Embargo hatten die keinerlei Innovationen mehr.
was für innovationen hatte denn irgendein hersteller für die branche in den letzten 3 jahren? :D
apple und die dynamic island
Dein Ernst? Dynamic Island ist eine Innovation? So wie dieser Kamera Button auch eine Innovation bei Apple ist, oder nein, dieser war eine Revolution! Es gibt einfach zu viele Marketing Opfer.
um Gottes Willen er erwähnt als Beispiel wirklich Apple und die Dynamic Island… Während es schon Loch-Kameras, Under Display Kameras und ähnliches gibt.
naja …..identische oder bessere Technik als bei den Boliden Samsung, Google und Apple….und das relativ schnell zum halben Preis ….ich warte seit dem find x5 pro endlich auf etwas neues…
Im Bereich Kamera war Oppo seinerzeit vielen Etablierten Herstellern eine Schippe voraus – und insbesondere auch in Blick auf Xiaomi verbaute man zusätzlich zeitgemäße Anschlüsse und Konnektivität.
Ich bin noch immer mit dem Find X3 Pro unterwegs und schiele entsprechend gern in Richtung X8 Pro / Ultra… noch läuft das X3 Pro bis auf den Akku ziemlich solide und entsprechend habe ich keine Eile, perspektivisch freue ich mich aber über die Rückkehr von Oppo hierzulande wenn sie wirklich wieder durchstarten sollten.