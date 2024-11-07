Samsung Galaxy S25 Slim: Neues Modell soll „Ultra-Kamera“ haben

Nicht nur Apple soll an einem iPhone 17 Air arbeiten, wie das neue, dünne und leichte iPhone für 2025 gerne genannt wird, welches die Plus-Modelle ersetzt, bei Samsung arbeitet man angeblich ebenfalls an einem dünnen Galaxy S25 für 2025.

In diesem Fall nennt es die Gerüchteküche derzeit Samsung Galaxy S25 Slim und es könnte laut SamMobile die Bezeichnung „SM-S937U“ tragen. Es ordnet sich wohl zwischen dem Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra ein. Bei ein paar Dingen muss man also Abstriche machen, bei anderen bekommt man Flaggschiff-Level.

Samsung Galaxy S25 Slim mit Top-Kamera

Laut Ice Universe ist die Kamera ein Highlight, denn die soll „Ultra“ sein. Das würde bedeuten, dass das Samsung Galaxy S25 Slim wohl die Kamera des Samsung Galaxy S25 Ultra bekommt und nicht die der günstigeren Modelle. Was nicht so selbstverständlich bei Samsung ist, wie man bei den anderen Reihen (Fold) sieht.

Da stellt sich mir nur die Frage, wie man das vereinen möchte, denn die Kamera des Samsung Galaxy S24 Ultra ist ein Brocken und das Samsung Galaxy S25 Slim soll dünn und leicht sei. Wird es hier also einen gigantischen Kamerabuckel geben?