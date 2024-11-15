Smartphones

Oppo: Smartphone-Flaggschiff setzt auf MediaTek statt Qualcomm

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Oppe Mediatek

MediaTek hat in den letzten Jahren bereits ordentlich Marktanteile von Qualcomm weggeschnappt, bisher lag der Fokus aber auf Einsteiger und Mittelklasse. Jetzt greift man sich auch die Flaggschiffe und Oppo ist bei der Find X8-Reihe dabei.

Diese nutzt den neuen Dimensity 9400 von MediaTek und nicht den Snapdragon 8 Elite. Oppo spricht davon, dass das Find X8 Pro nach Europa kommt und man darf wieder Smartphones in Deutschland verkaufen, final bestätigt ist es aber nicht.

Der Dimensity 9400 ist kein Geheimnis, er ist bereits offiziell und auf der Seite von MediaTek gelistet. Man nutzt die zweite Generation des 3 nm-Verfahrens von TSMC und dürfte damit auch auf dem Level des Apple A18 Pro im iPhone 16 Pro sein.

Emoji 2025 Header

Das sind die neuen Emojis für 2025

Noch ist zwar keine finale Entscheidung des Unicode Emoji Subcommittee für die neuen Emojis getroffen, aber die erste Auswahl ist…

15. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    nix zum feiern. Modsupport gleich Null 👎

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Modsupport interessiert 99,99% der Nutzer die Bohne. Bis auf ein paar Nerds

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Carlo ⇡

        wir leben in ner Zeit in der die Minderheit das Sagen hat. ergo wird die Bohne zur Ranke.

        Antworten
        1. MichaelG 🏅
          sagt am zu Kurt ⇡

          Was für ein Quark!
          Die Mehrheit ist immer noch OttoNormalo, doe ein funktionierendes Smartphone haben wollen, ohne Gefrickel o.ä.

          Antworten
          1. Kurt 🔅
            sagt am zu MichaelG ⇡

            gibt ja dafür das iPhone. 🤷‍♀️

            Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Gute Entscheidung, Mediatek baut inzwischen sehr gute CPUs

    Antworten
    1. Dr.Leck-Mich-Allee ☀️
      sagt am zu Carlo ⇡

      Richtig, Top Prozzessoren und günstiger als Snapdragon.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech
HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September
in Wearables