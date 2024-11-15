Oppo: Smartphone-Flaggschiff setzt auf MediaTek statt Qualcomm

MediaTek hat in den letzten Jahren bereits ordentlich Marktanteile von Qualcomm weggeschnappt, bisher lag der Fokus aber auf Einsteiger und Mittelklasse. Jetzt greift man sich auch die Flaggschiffe und Oppo ist bei der Find X8-Reihe dabei.

Diese nutzt den neuen Dimensity 9400 von MediaTek und nicht den Snapdragon 8 Elite. Oppo spricht davon, dass das Find X8 Pro nach Europa kommt und man darf wieder Smartphones in Deutschland verkaufen, final bestätigt ist es aber nicht.

Der Dimensity 9400 ist kein Geheimnis, er ist bereits offiziell und auf der Seite von MediaTek gelistet. Man nutzt die zweite Generation des 3 nm-Verfahrens von TSMC und dürfte damit auch auf dem Level des Apple A18 Pro im iPhone 16 Pro sein.