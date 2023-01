Oscars 2023: Das sind die Nominierungen

Der Oscar gilt weiterhin als wichtige Auszeichnung der Filmbranche und es ist auch oft ein guter Überblick, was denn so in den letzten Monaten alles an Filmen auf den Markt kam. Am 13. März findet das Event statt, die Nominierungen gibt es jetzt.

Ich schaue mir die Nominierungen immer ganz gerne an, manchmal hat man ja einen Film verpasst und das ist auch immer ein guter Zeitpunkt, um sich eine kleine Liste anzulegen. Die Gewinner sind mir am Ende egal, das ist eben sehr subjektiv.

Im Anschluss gibt es eine kurze Übersicht von ein paar Kategorien, die ich einfach mal herausgesucht habe, eine komplette Übersicht gibt es auf der offiziellen Seite.

The Oscars 2023: Die Nominierungen

Best Picture

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Actor In A Leading Role

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Actress In A Leading Role

Cate Blanchett – Tár

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once

Directing

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

The Daniels – Everything Everywhere All At Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Visual Effects

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Animated Feature Film

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

