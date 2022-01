Parallel zu Samsung: Oppo plant neues Android-Flaggschiff im Februar

Samsung hat zu einem Unpacked-Event im Februar geladen und es steht im Raum, dass die neue Galaxy S-Reihe noch kommenden Monat startet. Oppo ist bereit und aus China hört man, dass es hier in der zweiten Februarhälfte 2022 losgehen soll.

Die Oppo Find X5-Reihe steht an

Die Find X5-Reihe steht an, die aus mindestens zwei Modellen besteht. Einmal dem Oppo Find X5 Pro mit Snapdragon 8 Gen 1 und Co. und dann noch dem Oppo Find X5, bei dem der Hersteller in diesem Jahr vermutlich auf MediaTek setzen wird.

-->

Ein konkretes Datum haben wir noch nicht, aber es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Oppo die ersten Teaser veröffentlicht. Spätestens zum Event von Samsung wird man bei Oppo den Nutzer sicher sagen, dass sie lieber noch etwas warten sollten.

Mehr neue Android-Flaggschiffe

Das wird ein sehr spannender Monat, denn auch Xiaomi möchte angeblich Ende Februar die neue 12er-Reihe zu uns bringen. Und dann gibt es da noch das neue OnePlus 10 Pro, welches spätestens Anfang April nach Deutschland kommt.

Der Zeitraum ist übrigens kein Zufall, denn am 28. Februar startet der MWC 2022 in Barcelona (falls er stattfindet) und es würde mich nicht wundern, wenn Sony dann auch noch das Xperia 1 IV präsentiert. Wer jedenfalls auf der Suche nach einem neuen Android-Flaggschiff für 2022 ist, der wird in einem Monat viel Auswahl haben.

Xiaomi CyberEngine soll mit Apple iPhone gleichziehen Das Apple iPhone besitzt seit Jahren eine „Taptic Engine“. Das ist - mal ganz simpel ausgedrückt - ein besserer Vibrationsmotor. Apple nutzt diese Technologie auch in anderen Geräten wie der Apple Watch oder MacBooks (hier z.B. beim Trackpad). Für mich…19. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->