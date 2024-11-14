PayPal vereinfacht das Geldsammeln mit Freunden
PayPal hat eine neue Funktion eingeführt, über die Kunden kostenlos Geld in sogenannten Pools sammeln können.
Diese Funktion ist für gemeinsame Ausgaben wie Geschenke, Reisen oder besondere Anlässe gedacht. Die Nutzer können in der PayPal-App oder über den Webbrowser einen Pool anlegen und Freunde und Familienmitglieder dazu einladen. Der Service wird derzeit schrittweise in Deutschland, den USA, Italien und Spanien eingeführt.
Mit den neuen Pools können Nutzer die eingehenden Geldbeträge überwachen und das gesammelte Geld auf ihr PayPal-Konto überweisen. Dort kann es für zukünftige Online-Einkäufe verwendet oder auf ein Bankkonto überwiesen werden. Interessanterweise können auch Personen ohne PayPal-Konto an einem Pool teilnehmen, was die Nutzung dieses Features flexibler macht.
Und so funktioniert das Geld sammeln mit Pools in der PayPal-App
Kund:innen können in wenigen Schritten einen Pool einrichten:
- Erstellen: Im Menü unter „Zahlungen erhalten“ „Geld mit einem Pool sammeln“ wählen und auf „Pool erstellen“ klicken oder auf der Startseite unter „Senden/Anfordern“ auf „Weitere Optionen“ und dann auf „Geld mit einem Pool sammeln“ klicken. (Hinweis: Um Pools zu nutzen, ist die Version 8.75 der PayPal-App für Android und iOS notwendig).
- Personalisieren: Durch das Ergänzen von Details, wie einen Titel und eine Beschreibung für den Zweck, können Kund:innen den Pool personalisieren. Zudem können sie ein Zieldatum festlegen und optional einen Zielbetrag hinzufügen.
- Teilen: Es wird ein individueller Link für den Pool erstellt, den der/die Organisator:in per SMS, E-Mail, WhatsApp, Social-Media-Kanälen und Co. mit Freund:innen, Kolleg:innen und der Familie teilen kann, um mit dem Sammeln zu beginnen.
- Beteiligen: Wenn Freund:innen, Familienmitglieder oder Kolleg:innen den Link zu einem Pool erhalten und darauf geklickt haben, loggen sie sich in ihr PayPal-Konto ein und geben den gewünschten Betrag an, den sie einzahlen möchten. An einem Pool können sich Verbraucher:innen unabhängig davon, ob sie ein PayPal-Konto haben, beteiligen.
- Ausgeben: Der Pool funktioniert wie eine Art Unterkonto innerhalb des PayPal-Kontos. Alle über den Link eingehenden Geldbeträge werden dem Pool gutgeschrieben und können über den Aktivitätenfeed im Auge behalten werden. Wenn alle Beiträge eingegangen sind, kann die/der Organisator:in die für den Pool erhaltenen Beiträge auf ihr/sein PayPal-Guthaben übertragen und mit PayPal ausgeben oder auf sein/ihr verknüpftes Bankkonto abbuchen. Zum Beispiel, um das gemeinsame Geschenk zu bestellen.
Gab es nicht früher 1:1 die identische Funktion bei Paypal unter dem Namen „MoneyPool“ welche eingestellt wurde?
Ja, wurde 2021 eingestellt https://www.mobiflip.de/shortnews/paypal-moneypool-ende-2021/ das ist jetzt einfach ein neuer Anlauf mit etwas anderer Umsetzung.