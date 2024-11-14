PayPal vereinfacht das Geldsammeln mit Freunden

PayPal hat eine neue Funktion eingeführt, über die Kunden kostenlos Geld in sogenannten Pools sammeln können.

Diese Funktion ist für gemeinsame Ausgaben wie Geschenke, Reisen oder besondere Anlässe gedacht. Die Nutzer können in der PayPal-App oder über den Webbrowser einen Pool anlegen und Freunde und Familienmitglieder dazu einladen. Der Service wird derzeit schrittweise in Deutschland, den USA, Italien und Spanien eingeführt.

Mit den neuen Pools können Nutzer die eingehenden Geldbeträge überwachen und das gesammelte Geld auf ihr PayPal-Konto überweisen. Dort kann es für zukünftige Online-Einkäufe verwendet oder auf ein Bankkonto überwiesen werden. Interessanterweise können auch Personen ohne PayPal-Konto an einem Pool teilnehmen, was die Nutzung dieses Features flexibler macht.

Und so funktioniert das Geld sammeln mit Pools in der PayPal-App