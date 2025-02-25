Peloton geht neue Wege beim Training

Peloton bezeichnet die Kategorie „Kraft“ zu den beliebtesten Trainingsarten der Peloton-Community, und das, obwohl der Fokus noch vor ein paar Jahren voll auf den Bikes lag. Man hat sich aber neu aufgestellt und den Fokus auf die App gelegt.

Jetzt baut man das Angebot mit einer neuen Möglichkeit aus, denn das Kettlebell-Training kommt bei Peloton dazu. Es sei eine „der am häufigsten nachgefragten Spezialisierungen im Bereich Kraft durch Peloton-Mitglieder“, so das Unternehmen.

Wer also Interesse an Kettlebell-Training mit Peloton hat, der kann ab sofort in der App loslegen, vorerst aber nur auf Englisch, es gibt noch kein Deutsch. Es ist noch nicht bekannt, wann Deutsch startet, aber es gibt eine deutsche Trainerin dafür.

Peloton: Kettlebell-Training im Überblick