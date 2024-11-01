Peloton hat einen neuen Chef ab 2025

Peloton kämpft seit dem Ende der Pandemie so ein bisschen ums Überleben, aber man gibt nicht auf und versucht das Geschäftsmodell mittlerweile umzustellen. Der Fokus von Peloton liegt jetzt auf der App als Dienst und weniger auf der Hardware.

Und da könnte der neue Chef, der ab dem 1. Januar das Ruder übernimmt, eine ganz neue Richtung für Peloton einleiten. Peter Stern hat mal bei Apple gearbeitet und war eine treibende Kraft hinter Apple Fitness+, er weiß, wie man sowas skaliert.

Peter Stern war auch in Apple TV+, Apple Arcade und andere Dienste involviert und ist vielleicht genau der CEO, den Peloton jetzt benötigt. Ich bin aber gespannt, was das für die Hardware bedeutet, die bei Peloton etwas in den Hintergrund rückt.

Doch mit Abos verdient Peloton eben das Geld, der Umsatz lag im letzten Quartal bei 586 Millionen Dollar, nur 160 Millionen Dollar kamen von Hardware, der Rest von Abos. Wird man sich langfristig vielleicht sogar komplett von Bike und Co. trennen?