Penny Kartenwelt: Rabatt auf DB Guthaben und Bonus für Netflix-Guthaben

Ein kleiner Hinweis für alle inflationsgeplagten Sparfüchse da draußen: In der Penny Kartenwelt lässt sich aktuell ein wenig bei den Guthabenkarten sparen bzw. ein Bonus abstauben. Beide Aktionen laufen noch bis 9. Oktober 2022

So gibt es in der Penny Kartenwelt gibt es aktuell 10 Prozent Preisnachlass auf die Deutsche Bahn Geschenkkarte in Höhe von 30 Euro. Die Karte kann für Fahrkarten der Deutschen Bahn, Reservierungen und BahnCards eingelöst werden. Einlösbar ist die DB Geschenkkarte im eingeloggten Bereich auf bahn.de und in der App DB Navigator. Eine Einlösung im Zug ist nicht möglich.

Wer Netflix Guthaben in Höhe von 50 Euro kauft, der kann zudem 525 Payback-Punkte erhalten. Das entspricht einem Bonus von 5,25 Euro, denn diese Punkte kann man sich als „Bargeld“ auszahlen lassen. Mitglieder können mit der Netflix-Karte ihre Mitgliedschaft bezahlen. Nichtmitglieder können sie zur Erstellung eines Netflix-Kontos nutzen.

