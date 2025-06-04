Smart Home

Philips Hue: Neue Leuchte wird einige Nutzer verärgern

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare

Philips Hue hat eine neue Leuchte geplant, die wir in den kommenden Wochen sehen dürften, vielleicht ist es schon der erste Vorbote für die Herbst-Neuheiten.

Wir bekommen laut eines Amazon-Eintrags in UK, der von Hueblog entdeckt wurde, den „Philips Hue Play Smart Wall Washer“, der die Philips Hue Play Lightbar ablöst. Doch der Preis liegt wohl bei über 200 Euro, was hier doch eine Ansage ist.

Einen Doppelpack, den man ebenfalls bei Amazon UK findet, gibt es auch, dieser liegt dann bei ca. 400 Euro. Eine Philips Hue Play Lightbar bekommt man hier schon für rund 100 Euro, da muss man jetzt also wesentlich tiefer in die Tasche greifen.

Der neue Wall Washer kann aber auch mehr, er ist heller (1.035 Lumen), er hat drei LED-Module und sieht ganz nett aus. Für den Einsatzzweck (Hintergrund bei einem TV) sind gut 400 Euro (man benötigt eher zwei davon) aber ein sehr stolzer Preis.

Apple Carplay Ultra

Apple CarPlay: Großes Update mit iOS 26 geplant

Apple wird uns am kommenden Montag mit iOS 26 das große Update für Herbst vorstellen, welches in diesem Jahr bekanntlich…

4. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. jackinabox 👋
    sagt am

    Ist nicht das schlimmste, dass die Leuchte nur über WLAN und Bluetooth angesprochen werden kann? Wieso kein Zigbee?

    Antworten
  2. der Tänzer 🍀
    sagt am

    Die Preise sind eh abartig, vor allem weil man noch die sync Box dazu braucht , die selbst über 200 kostet. Man muss schon gestehen, dass die alte playbar nichts kann. Sie leuchtet in 1 Unifarbe pro Abtastung und sieht nicht sehr schön aus. Mehr Sinn macht da der Play gradient streifen, der hinten an den TV kommt. Ist auch günstiger.
    Da ich selbst im Hue Universum bin: ich glaube der Preis wird bezahlt werden. Von mir nicht, aber von anderen. Hue ist Luxus.

    Antworten
  3. Mårtiň 🌀
    sagt am

    die Preise bei Hue sind nur noch verrückt ….

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Philips Hue: Neue Leuchte wird einige Nutzer verärgern
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität