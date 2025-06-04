Philips Hue: Neue Leuchte wird einige Nutzer verärgern
Philips Hue hat eine neue Leuchte geplant, die wir in den kommenden Wochen sehen dürften, vielleicht ist es schon der erste Vorbote für die Herbst-Neuheiten.
Wir bekommen laut eines Amazon-Eintrags in UK, der von Hueblog entdeckt wurde, den „Philips Hue Play Smart Wall Washer“, der die Philips Hue Play Lightbar ablöst. Doch der Preis liegt wohl bei über 200 Euro, was hier doch eine Ansage ist.
Einen Doppelpack, den man ebenfalls bei Amazon UK findet, gibt es auch, dieser liegt dann bei ca. 400 Euro. Eine Philips Hue Play Lightbar bekommt man hier schon für rund 100 Euro, da muss man jetzt also wesentlich tiefer in die Tasche greifen.
Der neue Wall Washer kann aber auch mehr, er ist heller (1.035 Lumen), er hat drei LED-Module und sieht ganz nett aus. Für den Einsatzzweck (Hintergrund bei einem TV) sind gut 400 Euro (man benötigt eher zwei davon) aber ein sehr stolzer Preis.
Ist nicht das schlimmste, dass die Leuchte nur über WLAN und Bluetooth angesprochen werden kann? Wieso kein Zigbee?
Die Preise sind eh abartig, vor allem weil man noch die sync Box dazu braucht , die selbst über 200 kostet. Man muss schon gestehen, dass die alte playbar nichts kann. Sie leuchtet in 1 Unifarbe pro Abtastung und sieht nicht sehr schön aus. Mehr Sinn macht da der Play gradient streifen, der hinten an den TV kommt. Ist auch günstiger.
Da ich selbst im Hue Universum bin: ich glaube der Preis wird bezahlt werden. Von mir nicht, aber von anderen. Hue ist Luxus.
die Preise bei Hue sind nur noch verrückt ….