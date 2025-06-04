Philips Hue: Neue Leuchte wird einige Nutzer verärgern

Philips Hue hat eine neue Leuchte geplant, die wir in den kommenden Wochen sehen dürften, vielleicht ist es schon der erste Vorbote für die Herbst-Neuheiten.

Wir bekommen laut eines Amazon-Eintrags in UK, der von Hueblog entdeckt wurde, den „Philips Hue Play Smart Wall Washer“, der die Philips Hue Play Lightbar ablöst. Doch der Preis liegt wohl bei über 200 Euro, was hier doch eine Ansage ist.

Einen Doppelpack, den man ebenfalls bei Amazon UK findet, gibt es auch, dieser liegt dann bei ca. 400 Euro. Eine Philips Hue Play Lightbar bekommt man hier schon für rund 100 Euro, da muss man jetzt also wesentlich tiefer in die Tasche greifen.

Der neue Wall Washer kann aber auch mehr, er ist heller (1.035 Lumen), er hat drei LED-Module und sieht ganz nett aus. Für den Einsatzzweck (Hintergrund bei einem TV) sind gut 400 Euro (man benötigt eher zwei davon) aber ein sehr stolzer Preis.