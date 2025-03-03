Provider

Pixel 9: Telekom und Google schicken SMS über Satellit

Google Pixel 9 Pro Header

Die Deutsche Telekom und Google haben einen Fortschritt bei der Direct-to-Handset (D2H) Konnektivität über Satellit erzielt.

In Griechenland ist es erstmals gelungen, SMS über einen GEO-Satelliten an ein handelsübliches Google Pixel 9 zu senden und zu empfangen. Der Test fand in einem Gebiet ohne Mobilfunkabdeckung statt und stellt einen Meilenstein für die Weiterentwicklung der Satellitenkommunikation dar.

Die Telekom plant, ab Ende 2025 erste kommerzielle D2H-Messaging-Dienste in Deutschland und Europa anzubieten. Diese Technologie soll es ermöglichen, auch in abgelegenen Regionen oder in Katastrophenfällen, in denen das Mobilfunknetz ausfällt, Nachrichten über Satellit zu senden und zu empfangen.

Technisch basiert die Lösung auf den 3GPP-Release-17-Spezifikationen und nutzt das Mobile Satellite Spectrum (MSS). Das mit einer Cosmote-SIM-Karte ausgestattete Google Pixel 9 kommunizierte über das Satellitennetz von Skylo. Die machen auch mit o2 Telefónica gemeinsame Sache.


  1. Ronald 💎
    über einen GEO-Satelliten an ein handelsübliches Google Pixel 9 zu senden und zu empfangen.
    Ein handelsübliches Pixel schafft es über eine Strecke von 36.000 km (GEO) zu senden und zu empfangen? Puuuh…. Hut ab!

