Naughty Dog: Das neue Spiel wird das „aufregenste Projekt bisher“

Man merkt so langsam aber sicher, dass die Zeit des Schweigens bei Naughty Dog vorbei ist und man sich nach The Last of Us Part 2 wieder in die Öffentlichkeit mit einem neuen Projekt traut. Und dieses Mal steht eine ganz neue Marke an.

Neil Druckmann selbst (Chef des PlayStation Studios) betonte vor ein paar Tagen, dass das neue Spiel von Naughty Dog seit 2020 in der Entwicklung ist und alle Freiheiten von Sony genießt. Es deutet sich das erste Open World-Spiel an.

Im Gespräch mit Variety hat Neil Druckmann betont, dass „etwas am Horizont“ ist und er noch nie so aufgeregt vor einem neuen Projekt war. Am Horizont klingt für mich übrigens so, als ob das Spiel zeitnah kommt, sehen wir es vielleicht 2025?