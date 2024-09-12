PlayStation 5 bekommt großes Update: Das steckt in Version 10

Sony plant zwei große Updates pro Jahr für die PlayStation 5 ein und seit Juli wird Version 10 als Beta getestet. Ab sofort ist das Update fertig und wird laut Sony für alle PS5-Nutzer verteilt. Das Update bringt aber noch weitere Neuerungen mit.

So bekommt die PS5 ab heute einen Willkommen-Hub, der aber schrittweise bei der Konsole eingeführt wird. Es gibt hier Widgets wie Konsolenspeicher, Akkustand für Zubehör oder Trophäen und man kann einen (animierten) Hintergrund festlegen.

Ihr werdet den Willkommen-Hub heute noch nicht sehen, denn der Rollout startet in den USA und erst dann in weiteren Regionen. Was auch auf Party Share zutrifft, hier könnt ihr einen Link zu einem Sprachchat mit anderen Personen erstellen. Und in den kommenden Wochen soll diese Option auch über die PS-App möglich sein.

In den nächsten Wochen werden wir euch auch die Möglichkeit geben, Links zum Sprach-Chat der Party in Nachrichten- oder Social-Media-Apps zu teilen. Auf diese Weise könnt ihr einen Freund, mit dem ihr chattet, in einer beliebigen Nachrichten-App dazu einladen, an eurem Sprach-Chat der Party teilzunehmen, auch wenn ihr ihn nicht zu eurer Freundesliste im PlayStation Network hinzugefügt habt.

Neben diesen zwei Neuerungen, die Sony erst heute angekündigt hat, gibt es auch die drei Neuerungen der Beta, die mit dem Update für alle Nutzer verteilt werden: