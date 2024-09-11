PS5 Pro: Sony nennt Liste der optimierten Spiele
Sony hat gestern die PlayStation 5 Pro vorgestellt und seit dem wird fleißig über den hohen Preis von 800 Euro diskutiert. Am Ende entscheiden bei neuer Hardware aber immer die Spiele, die Nintendo Switch ist da vermutlich das beste Beispiel.
Sie kam schon 2017 mit veralteter Hardware und wurde dennoch die erfolgreichste Konsole von Nintendo. Entscheidend ist also, wie der Support bei der PS5 Pro von Sony und von den Drittanbietern aussieht, denn nur dann wird diese auch gekauft.
PS5 Pro: Liste der optimierten Spiele
Laut Sony werden 40 bis 50 Spiele bis zum Launch am 7. November einen Patch erhalten, der sie für die PlayStation 5 Pro optimiert. Wir kennen bisher leider noch nicht alle Spiele, aber Sony hat auch eine offizielle Liste mit PS5-Spielen parat:
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon’s Dogma II
- Final Fantasy VII Rebirth
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered
Ich gehe aber davon aus, dass auch Sony weiß, dass ein TLOU 2, welches mit der PS4 auf den Markt kam, nicht für ein Upgrade reicht. Die spannende Frage ist im Moment also, ob wir auch neue PS5-Spiele zum Launch sehen, die für die PS5 Pro optimiert sind. Im September dürfte es da noch eine neue State of Play geben.
Sony wusste vermutlich selbst, dass die 800 Euro kritisiert werden, daher war es womöglich doch keine schlechte Idee, dass man dieses Detail direkt nannte und die neuen Spiele später gezeigt werden. Erst die schlechte Nachricht, dann die gute.
Meine Einstellung zur PS5 Pro bleibt jedenfalls positiv, aber ich kann auch absolut gar nichts mit Gaming-PCs anfangen und möchte einfach nur das beste Erlebnis in einer Konsole am TV. Und das bekommt man, bis zur nächsten Konsolengeneration, mit der PS5 Pro. Sofern, und ich wiederhole mich, die Entwickler hier mitziehen.
Dieser Punkt wird also entscheidend sein und da kann Sony weder mit der Liste, noch mit dem gestrigen Event überzeugen. Da muss bald noch etwas mehr kommen.
Braucht es den unbedingt diese Optimierung der Spiele? Sollten die Spiele nicht auch ohne spezielle Optimierung besser laufen als auf der PS5?
Wird wohl auch mit einem Boost möglich sein, aber es gibt ja nicht nur mehr Leistung, es gibt vor allem eine neue Technologie (PSSR). Die wird, wenn gut umgesetzt, einen größeren Unterschied als die reine Hardware machen.
Also ich freue mich auf die PS5 Pro. Werde sie am 26. September direkt Vorbestellen. Ob jetzt 699 oder 799 muss doch eh jeder selbst entscheiden. Das ist die optimierte Pro und wer das nicht zahlen möchte holt sich die normale PS5 für die Hälfte ist doch super. Verstehe die ganze Aufregung über den Preis nicht. Das Problem lag an den Spekulationen rund um 599 und an diese Zahl dachte jeder bei der Veröffentlichung und dann kam das große erwachen..Ich habe übrigens schon eine PS5 und werde die dann verkaufen!
Das Problem ist das 800€ plus 120€ Laufwerk plus 30€ Standfuß einfach 950€ sind. Das ist extrem viel Geld für eine Konsole.
Frage wird wirklich sein wie die Unterstützung durch die Entwickler sein wird. Wenn die User Base klein bleibt, lohnt sich keine gute Optimierung und der Sinn der Pro bleibt fraglich.
Ich hoffe, dass der Sinn der Pro fraglich bleibt. Mit Optimierung könnte man viel rausholen aus der regulären PS5. Dass das Ding zu schwach ist, will ich einfach nicht glauben. Und kann ich auch nicht.
Gibt sicherlich verschiedene Gründe dafür, aber u.a. hat sich die UE5 einfach als großer Ressourcenfresser herausgestellt, insbesondere in der Version 5.0. Und viele große Spiele, die aktuell erscheinen, sind noch mit dieser Version erstellt worden. Aktuelles Beispiel (meines Wissens nach) ist Black Myth: Wukong.