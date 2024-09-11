PS5 Pro: Sony nennt Liste der optimierten Spiele

Sony hat gestern die PlayStation 5 Pro vorgestellt und seit dem wird fleißig über den hohen Preis von 800 Euro diskutiert. Am Ende entscheiden bei neuer Hardware aber immer die Spiele, die Nintendo Switch ist da vermutlich das beste Beispiel.

Sie kam schon 2017 mit veralteter Hardware und wurde dennoch die erfolgreichste Konsole von Nintendo. Entscheidend ist also, wie der Support bei der PS5 Pro von Sony und von den Drittanbietern aussieht, denn nur dann wird diese auch gekauft.

PS5 Pro: Liste der optimierten Spiele

Laut Sony werden 40 bis 50 Spiele bis zum Launch am 7. November einen Patch erhalten, der sie für die PlayStation 5 Pro optimiert. Wir kennen bisher leider noch nicht alle Spiele, aber Sony hat auch eine offizielle Liste mit PS5-Spielen parat:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma II

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Ich gehe aber davon aus, dass auch Sony weiß, dass ein TLOU 2, welches mit der PS4 auf den Markt kam, nicht für ein Upgrade reicht. Die spannende Frage ist im Moment also, ob wir auch neue PS5-Spiele zum Launch sehen, die für die PS5 Pro optimiert sind. Im September dürfte es da noch eine neue State of Play geben.

Sony wusste vermutlich selbst, dass die 800 Euro kritisiert werden, daher war es womöglich doch keine schlechte Idee, dass man dieses Detail direkt nannte und die neuen Spiele später gezeigt werden. Erst die schlechte Nachricht, dann die gute.

Meine Einstellung zur PS5 Pro bleibt jedenfalls positiv, aber ich kann auch absolut gar nichts mit Gaming-PCs anfangen und möchte einfach nur das beste Erlebnis in einer Konsole am TV. Und das bekommt man, bis zur nächsten Konsolengeneration, mit der PS5 Pro. Sofern, und ich wiederhole mich, die Entwickler hier mitziehen.

Dieser Punkt wird also entscheidend sein und da kann Sony weder mit der Liste, noch mit dem gestrigen Event überzeugen. Da muss bald noch etwas mehr kommen.