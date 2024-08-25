Gaming

PlayStation 5 Pro kommt: Die neue Konsole ist ein „offenes Geheimnis“

Playstation 5 Ps5 Pro Ki

Aus Italien hörte man am Wochenende von einer Seite namens Multiplayer, dass die PlayStation 5 Pro sehr bald gezeigt werden soll und ein Entwicklerstudio extra ein Spiel dafür verschoben hat. Man hat es gesehen, darf aber nicht darüber sprechen.

PlayStation 5 Pro ist Thema der Gamescom

Sony hat wohl sehr viele Studios mittlerweile mit der neuen Konsole versorgt und bei Wccftech schreibt man, dass die PlayStation 5 Pro auf der Gamescom 2024 ein offenes Geheimnis ist. Auch dort hat man von einem Entwickler die Details gehört.

Angeblich wurden an einigen Stellen bereits Dinge gezeigt, über die Journalisten im Moment noch nicht sprechen dürfen, weil diese Spiele zusammen mit der PS5 Pro präsentiert werden. Marktstart der neuen Konsole soll wohl in diesem Herbst sein.

Momentan wird vermutet, dass Sony die PlayStation 5 Pro im September zeigt, man könnte sie in der ersten Hälfte des Monats vorstellen. Es wird ein eigenes Event für die Konsole geben, aber man ist kurz danach auf einer Gaming-Messe vor Ort.

  1. Mr_Ananas 🪴
    sagt am

    Wird schon als Shadow Drop zusammen mit Astro Bot kommen, was Anderes hat Sony ja dieses Jahr nicht vorzuzeigen.

    Antworten

