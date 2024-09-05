God of War: Neues Spiel für die PlayStation 5 Pro?

Wir haben diese Woche darüber berichtet, dass die Santa Monica Studios sehr aktiv sind und an mehreren PlayStation-Spielen arbeiten. Und wie es aussieht, werden wir bald ein „Projekt“ rund um God of War von den Entwicklern sehen.

Sony hat erste PlayStation Playmaker (das ist ein offizielles Influencer-Programm) eingeladen und Sarah Carlos teilte diese Woche, dass sie bei Santa Monica zu Besuch war und das der beste Tag ihres Lebens war. Sie durfte ein „kommendes Projekt“ sehen, über das sich Fans von God of War freuen sollen, so Sarah Carlos.

Es sein ein „kleines und spezielles Projekt“ des Entwicklerstudios und den einzigen Hinweis, den sie lieferte, waren drei Emojis. Doch was könnte hier geplant sein?

Today was the BEST day EVER! I can’t overstate how blessed I am to be a fan of these fans of their fans aka @SonySantaMonica. More pics soon & stay tuned for word on an upcoming project. Overwhelmed by the kindness shown to me by @Miss_Banshee Eric Williams and @KetchyFilms 🥰 pic.twitter.com/C9QP5DvEBU — snaxan (@snaxanlfg) September 4, 2024

God of War: AA-Spiel für die PS5 Pro?

Ich werfe einfach mal eine Vermutung in den Raum. Wir werden in ein paar Tagen die PlayStation 5 Pro sehen und es steht eine State of Play für September im Raum.

Mit einem ganz neuen God of War rechne ich noch nicht, aber die Geschichte von Valhalla ist bekanntlich noch nicht zu Ende und es steht im Raum, dass wir Atreus in einem kleineren AA-Spiel sehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Sony die beliebte Marke für den Launch der PlayStation 5 Pro nutzt und das Spiel bald zeigt.

Morgen erscheint Astro Bot, abgesehen davon haben die PlayStation Studios aber kein Projekt für Ende 2024 angekündigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony die neue PlayStation 5 Pro komplett ohne ein neues PS5-Spiel auf den Markt bringt.