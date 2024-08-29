Firmware und OS

Apple iOS 18 kommt: Die letzte Beta vor dem Update

Apple Ios 18 Dark Header

Apple veröffentlichte diese Woche die achte Beta von iOS 18 für Entwickler und die sechste Public Beta und damit dürfte die Beta-Phase abgeschlossen sein. Es heißt ja schon, dass iOS 18 eigentlich fertig ist und jetzt tut sich hier wohl nichts mehr.

Kommende Woche dürfte keine neue Beta kommen, falls Apple keine Fehler in der neuen Beta findet und sich treu bleibt. Am Montag (9. September) wird es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit das Datum (16. September) auf dem Apple Event geben.

Nach dem Event folgt meist der Release Candidate, den Apple dann noch ein paar Tage testet, damit auch wirklich alles einwandfrei läuft, bevor man das Update auf Millionen iPhones verteilt. Und danach rückt der Fokus sicher direkt auf iOS 18.1.

Ich bin aktuell schon mit iOS 18 unterwegs und mag das Update, denn es bringt ein Feature mit, welches ich seit Jahren vermisse: Freiheit für den Homescreen. Bei mir wurde dieser direkt überarbeitet und sieht jetzt ganz anders als mit iOS 17 aus.

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hans Wurst 🍀
    sagt am

    Das Beta in der Überschrift und dann im ersten Satz die Beta.

    Antworten
  2. Martin 👋
    sagt am

    Wie macht Apple das, wenn iOS noch nicht Final ist und diese Geräte erst produziert werden müssen etc um dann zwei Wochen später schon im Geschäft zu liegen mit iOS 18

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Martin ⇡

      Geräte können heutzutage in der Box aktualisiert werden und laufen ohne fertige Software vom Band.

      Antworten
      1. Max Mustermann 🍀
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Und früher? Das geht ja erst seit ein paar Jahren.

        Antworten
        1. Betze 🏅
          sagt am zu Max Mustermann ⇡

          Day1 Patch

          Antworten

