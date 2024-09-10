PlayStation 5 Pro kommt: Sony bestätigt die „PS5 Pro“ selbst

Zufall? So langsam fällt es mir schwer, daran zu glauben, denn erst wurde ein Icon der PlayStation 5 Pro im Logo für das 30. Jubiläum bei Sony entdeckt und jetzt hat man ein ungelistetes Video mit dem Titel „PS5 Pro“ mit einigen Medien geteilt.

Sony hat gestern das Event für die neue Konsole angekündigt, nennt es allerdings nur „Technische Präsentation“ in den offiziellen Einträgen. Mittlerweile wurde das PS5 Pro im Titel entfernt, aber das Internet vergisst nicht und hat die Beweise:

Falls also noch jemand Zweifel hatte, ob wir wirklich die PlayStation 5 Pro sehen, dann sollten diese langsam Geschichte sein. Die spannende Frage ist nur, ob wir neben den technischen Details auch ein Datum und vor allem den Preis sehen.

Sony hat angeblich noch eine State of Play für Ende September mit neuen Spielen geplant, da könnte man dann die finalen Details nennen und den Vorverkauf für November starten. Ich vermute, dass es heute nur um die Technik der PS5 Pro geht.