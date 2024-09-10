Gaming

PlayStation 5 Pro kommt: Sony bestätigt die „PS5 Pro“ selbst

Autor-Bild
Von
|
Ps5 Pro Mockup

Zufall? So langsam fällt es mir schwer, daran zu glauben, denn erst wurde ein Icon der PlayStation 5 Pro im Logo für das 30. Jubiläum bei Sony entdeckt und jetzt hat man ein ungelistetes Video mit dem Titel „PS5 Pro“ mit einigen Medien geteilt.

Sony hat gestern das Event für die neue Konsole angekündigt, nennt es allerdings nur „Technische Präsentation“ in den offiziellen Einträgen. Mittlerweile wurde das PS5 Pro im Titel entfernt, aber das Internet vergisst nicht und hat die Beweise:

Falls also noch jemand Zweifel hatte, ob wir wirklich die PlayStation 5 Pro sehen, dann sollten diese langsam Geschichte sein. Die spannende Frage ist nur, ob wir neben den technischen Details auch ein Datum und vor allem den Preis sehen.

Sony hat angeblich noch eine State of Play für Ende September mit neuen Spielen geplant, da könnte man dann die finalen Details nennen und den Vorverkauf für November starten. Ich vermute, dass es heute nur um die Technik der PS5 Pro geht.

Steam Deck Oled Top

Perfekt für Handhelds und Co. – Das süchtig machende Fußball Manager 2024 wird verschenkt

Vor einigen Monaten habe ich darauf hingewiesen, dass der Epic Games Store jede Woche ein oder mehrere Spiele als Geschenk…

9. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation 5 Pro kommt: Sony bestätigt die „PS5 Pro“ selbst
Weitere Neuigkeiten
Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es für 874 Euro
in News | Update
Renault 4 Header
Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern
in Mobilität
Innovationsindex: Deutschland verliert weiter an Boden
in Marktgeschehen
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Kritik an drohender Preiserhöhung
in Mobilität
Assassins Creed Black Flag Header
Assassin’s Creed: Remake für Black Flag soll Anfang 2026 kommen
in Gaming
Ford Deutschland: Die Probleme sind zurück auf dem Tisch
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming