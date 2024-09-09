Gaming

PlayStation 5 Pro kommt: Sony kündigt Event für morgen an

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es endlich offiziell, denn Sony hat zum Event eingeladen. Wobei man die PlayStation 5 Pro noch nicht direkt bestätigt hat, es wird eine „technische Präsentation“ geben, mehr sagt uns Sony heute nicht.

Mark Cerny, Leiter der PS5-Hardware, wird uns in 9 Minuten zeigen, was bei der PlayStation 5 für „Innovationen“ anstehen. Sony wird das Event live bei YouTube übertragen, um 17 Uhr deutscher Zeit geht es los. Im Teaser gibt Sony an, dass die „Reise der PlayStation 5 weitergeht“, man hat die PS5 Pro ja bereits angeteasert:

Ps5 Pro Leak

Nach zahlreichen Gerüchten und Leaks gibt es also morgen endlich finale Details zur PlayStation 5 Pro, neue Spiele werden wir aber vermutlich nicht sehen. Es steht im Raum, dass dafür eine eigene State of Play-Ausgabe im September geplant ist.

Marktstart könnte im November sein, wobei noch unklar ist, ob Sony wirklich schon nach dieser Präsentation die Bestellbücher öffnet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass morgen die Technik und das Upscaling im Fokus stehen und uns Sony dann den Preis erst später nennt. Die State of Play wäre dafür der perfekte Zeitpunkt.

