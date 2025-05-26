PlayStation 5 (Pro): Sony plant große Rabatt-Aktion diese Woche

Sony hat eine größere Rabatt-Aktion für diese Woche geplant, denn das jährliche „Days of Play“-Event steht laut dem stets gut informierten „billbil_kun“ an. Es geht am 28. Mai los und Sony reduziert in der Regel viele Spiele und das eigene Abo.

Doch auch Hardware ist mit von der Partie, so die Quelle, die PS5 wird es dann (mit und ohne Laufwerk) 100 Euro günstiger geben. Preise von 400 bzw. 450 Euro sind im freien Handel aber schon seit Wochen recht normal, oft sogar mit einem Spiel.

In diesem Jahr ist außerdem die PS5 Pro das erste Mal mit dabei, hier gibt es aber nur 50 Euro Rabatt, wie auch auf das PSVR2-Headset. Da hat Sony den Preis aber erst dauerhaft vor ein paar Wochen gesenkt, hier sind 50 Euro also durchaus okay.

Ausgewählte DualSense-Controller soll es während der Aktion für 54,99 Euro bei Sony geben und es ist davon auszugehen, dass Partner wie immer mit dabei sind und die Aktion von Sony unterbieten und in dieser Zeit bessere Angebote haben.

