PlayStation 5 Pro: Sony spricht offen über die neue Konsole
Benötigt es eine PlayStation 5 Pro? Diese Frage stellen sich einige vor dem Start der Konsole kommende Woche. Diese Frage stellte sich natürlich auch Sony, so Hideaki Nishino, aber die Konsole wurde noch vor der PlayStation 5 genehmigt.
Während also ein Team auf die normale PlayStation 5 fokussiert war, so arbeitete ein anderes (übrigens schon seit 5 Jahren) an der PS5 Pro. Diese Version sei keine Next-Gen-Konsole, sie ist, wie bei der PS4 Pro, nur ein Zwischenschritt für Sony.
PlayStation: Pro-Konsolen dürften bleiben
Aber warum geht man diesen? Nun, zum einen verkauft sich sowas durchaus gut, bei der PS4-Ära lag der Anteil immerhin bei 20 Prozent. Aber nicht nur das, diese Version lockt vor allem neue Nutzer zur PlayStation 5, das ist das Ziel von Sony.
Im Gespräch mit Variety deutet der neue Co-CEO der PlayStation-Sparte auch an, dass diese Strategie so bleiben soll. Eine PlayStation 6, die bereits in Entwicklung ist (hat Sony natürlich nicht bestätigt), bekommt also sicher auch eine PS6 Pro.
Ich sehe die Sinnfrage ehrlich gesagt als überflüssig an, denn am Ende entscheiden die Kunden, ob es so eine Konsole „benötigt“. Mein Interesse ist vorhanden und ich hoffe, dass die PS5 Pro genau das liefert, was ich bei der PS5 derzeit vermisse.
Und wer das ähnlich sieht, der kann jetzt die PS5 Pro für 800 Euro kaufen und wer es anders sieht, der zahlt fast die Hälfte für die normale PS5. Es wird ja keiner von Sony gezwungen und alle PS5 Pro-Spiele erscheinen weiterhin für die PS5 selbst.
Die Sinnfrage ist doch nicht überflüssig nur weil es Kunden geben wird die das Produkt kaufen werden.
45% Mehrleistung für 420€ mehr macht von der Preis/Leistung einfach keinen Sinn. Entweder müsste Sony den Pro Preis senken oder PS5 Preis anheben.
Gab in der Vergangenheit auch einige Apple Produkte, die allein der Preis/Leistung keinen Sinn im Lineup gemacht haben. Apple hat da ebenfalls reagieren müssen.
Und wer entscheidet, ob das sinnvoll ist? Du? Weil du einen prozentualen Wert nimmst? Und mit wie viel Prozent bemisst du PSSR?
Falls die PS5 Pro zu teuer ist, dann wird der Markt das zeitnah regeln.
Und wer schlau ist wartet bissel ab und holt sich dann die Pro im Angebot (bei mydealz) im Bundle mit dem Laufwerk dann bisserl später.
Dieses Jahr kommt eh kein PS5 Exclusive mehr raus und auch im nächsten Jahr sieht es Stand Heute noch recht düster aus.
Wenn ich immer warte, dann hole ich mir nie etwas. Entweder ich habe das Geld und hole mir eine oder eben nicht.
Ich hatte ein Kollegen, der wollte sich keine PS5 kaufen weil er lieber auf die slim warten wollte. Die hat er aber nicht gekauft weil er dann lieber auf die Pro warten wollte. Die hat er bis jetzt auch nicht bestellt weil er warten will bis sie billiger ist.
Naja, spart zumindest Geld.