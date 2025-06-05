Gaming

PlayStation 5: Sony bestätigt weiteres Event für Juli

Sony hat im Rahmen der aktuellen State of Play eine weitere State of Play für Juli angekündigt, diese wird sich dann aber nur einem Spiel widmen. Der Fokus wird im kommenden Monat voll auf Ghost of Yotei liegen, es soll sehr viel Gameplay geben.

Ein konkretes Datum nannte Sony noch nicht, aber es wird ein „ausführlicher Blick“ auf das kommende Spiel von Sucker Punch versprochen. Das Datum für das Spiel ist seit einigen Wochen bekannt, es erscheint am 2. Oktober für die PS5 (Pro).

