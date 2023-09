PlayStation 5: Spider-Man 2 und Final Fantasy VII Rebirth als Headliner

Nintendo enttäuschte mich ein bisschen mit der Nintendo Direct, daher war ich am heutigen Morgen gespannt, was Sony auf der State of Play zu zeigen hatte. Doch auch hier gab es keine großen Überraschungen und Sony baute auf zwei Spiele.

Zum einen stand Spider-Man 2 voll im Fokus, das wird der große Blockbuster für die PlayStation 5 im Winter sein, ein weiteres AAA-Spiel deutet sich nicht an. Was ich noch erwartet habe: The Last of Us Part 2 als PS5-Version, kam aber nicht.

Neben der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft kam dann noch wie erwartet Final Fantasy VII Rebirth, dieser Titel landet am 29. Februar 2024 auf der PS5. Der Rest war okay, aber so richtig vom Hocker hat mich diese Ausgabe nicht gehauen.

Neue Hardware wurde übrigens nicht gezeigt, es kommt jedoch eine neue „Deep Earth Collection“ mit Covern und Controllern. Das könnte bedeuten, dass die neue PlayStation 5 noch etwas dauert. Sonst würde man die alte Hardware nicht pushen.

Wer sich die volle Ausgabe anschauen möchte, der findet das Video direkt unter diesem Abschnitt. Es sind ca. 30 Minuten. Ich empfehle aber eher die Highlights und da habe ich euch die passenden Trailer direkt unter dem Video eingebunden.

State of Play: Die volle Ausgabe

State of Play: Die Highlights für die PS5

