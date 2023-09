PlayStation Remote Play landet auf Smart TVs mit Android

Sony bringt Remote Play von der PlayStation auf Smart TVs, aber die Lage ist im Moment doch eingeschränkt, denn offiziell wird nur der neue Sony Bravia XR A95L unterstützt. Ihr könnt also in Zukunft eure PlayStation-Spiele direkt auf dem Smart TV via Remote Play zocken, sofern ihr irgendwo noch eine PlayStation 5 besitzt.

Ich glaube zwar, dass es nur wenige Menschen gibt, die ihre Konsole nicht an den besten TV packen, und das ist der A95L derzeit eben, aber es ist nur ein Anfang.

Theoretisch gesehen ist PS Remote Play nämlich mit Android TV 12 oder höher kompatibel und da gibt es mehr TVs und Dongles auf dem Markt. Im Moment wirbt Sony noch für das eigene TV-Flaggschiff, was irgendwie auch verständlich ist.

Doch so schnell, wie Sony derzeit das mit Remote Play ausbaut, würde es mich nicht wundern, wenn man da irgendwann den Schalter für Cloud-Gaming umlegt. Der Xbox Game Pass ist immerhin auch schon auf den ersten Smart TVs verfügbar.

