GTA 6: Darum sind Aussagen zum Datum sinnlos
Vor ein paar Tagen machte eine Meldung die Runde, dass Rockstar das Datum für GTA 6 intern wohl schon von Ende 2025 auf 2026 verschoben hat. Doch es wurde auch recht schnell klar, dass diese Meldung eher Fake (vermutlich ausgedacht) ist.
Das Datum ist ein beliebtes Thema beim neuen Grand Theft Auto, denn mit so einer Aussage schafft man sich Gehör. Fans befürchten, dass sie noch länger auf GTA 6 warten müssen, das lockt an. Doch man sollte die Meldungen vorerst ignorieren.
GTA 6: Es ist Geduld angesagt
Obbe Vermeij war früher technischer Leiter bei Rockstar North und hat sich bei X dazu geäußert. GTA 4 wurde zum Beispiel vier Monate vor dem eigentlich Datum verschoben, viel früher kann man nicht sagen, ob so ein Datum zu realisieren ist.
Die Quelle gibt an, dass sie keine Insider-Informationen und mit niemandem in letzter Zeit gesprochen hat, das ist also kein Gerücht, aber es ist eine sehr gute Angabe, warum die ganzen Gerüchte zum Datum derzeit eigentlich sinnlos sind.
Natürlich hat Take-Two ein großes Interesse an diesem Datum und Sony sicher (mit Blick auf die PlayStation 5 Pro) ebenfalls, aber ein Grand Theft Auto hat keine echte Konkurrenz, so Obbe Vermeij, Rockstar wartet, bis es also zu 100 Prozent fertig ist.
Man kann sich also entspannt zurücklehnen und abwarten, der zweite Trailer für GTA 6 wird vermutlich Anfang 2025 kommen und etwas mehr Klarheit mitbringen.
Obbe Vermeij hat natürlich absolut Recht damit, dass es schwierig ist, Verspätungen lange im Voraus vorauszusagen (außer natürlich, es wird früh offensichtlich, dass es noch große Probleme gibt). Und sicher stimmt es auch, dass T2/R* weniger Druck als andere hat, etwas zu veröffentlichen, was nicht fertig ist. Allerdings sollte die GTA Trilogy Remastered ein mahnendes Beispiel sein, wo ja genau das Gleiche bezüglich Konkurrenzsituation zutrifft und was in einem wirklich schlechten Zustand veröffentlicht wurde (Gamestar: „Desaster“). Auch wenn hier nicht R* Entwickler war, sondern Grove Street Games, ist es am Ende wie bei GTA VI die Verantwortung von T2, in welchem Zustand das Spiel veröffentlicht wird, und die Trilogy haben sie so durchgewunken.
Aber vielleicht ist ja genau das auch Grund genug für T2, dieses Mal lieber die Markteinführung zu verschieben, falls es noch qualitative Zweifel gibt, als so etwas noch einmal zu wiederholen. Dann hätte die Geschichte ja doch noch etwas Gutes. Aber da sind wir wieder am Anfang: Selbst wenn, dann steht das jetzt sowieso noch nicht fest.