GTA 6: Darum sind Aussagen zum Datum sinnlos

Vor ein paar Tagen machte eine Meldung die Runde, dass Rockstar das Datum für GTA 6 intern wohl schon von Ende 2025 auf 2026 verschoben hat. Doch es wurde auch recht schnell klar, dass diese Meldung eher Fake (vermutlich ausgedacht) ist.

Das Datum ist ein beliebtes Thema beim neuen Grand Theft Auto, denn mit so einer Aussage schafft man sich Gehör. Fans befürchten, dass sie noch länger auf GTA 6 warten müssen, das lockt an. Doch man sollte die Meldungen vorerst ignorieren.

GTA 6: Es ist Geduld angesagt

Obbe Vermeij war früher technischer Leiter bei Rockstar North und hat sich bei X dazu geäußert. GTA 4 wurde zum Beispiel vier Monate vor dem eigentlich Datum verschoben, viel früher kann man nicht sagen, ob so ein Datum zu realisieren ist.

The decision to delay gtaIV was made 4 months or so before the original release date. Any further and it's hard to make the call. R* is probably not in a position to determine whether they will hit 2025 until May-ish. Also:

GtaVI will sell for 10+ years and there is no… — Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) September 14, 2024

Die Quelle gibt an, dass sie keine Insider-Informationen und mit niemandem in letzter Zeit gesprochen hat, das ist also kein Gerücht, aber es ist eine sehr gute Angabe, warum die ganzen Gerüchte zum Datum derzeit eigentlich sinnlos sind.

Natürlich hat Take-Two ein großes Interesse an diesem Datum und Sony sicher (mit Blick auf die PlayStation 5 Pro) ebenfalls, aber ein Grand Theft Auto hat keine echte Konkurrenz, so Obbe Vermeij, Rockstar wartet, bis es also zu 100 Prozent fertig ist.

Man kann sich also entspannt zurücklehnen und abwarten, der zweite Trailer für GTA 6 wird vermutlich Anfang 2025 kommen und etwas mehr Klarheit mitbringen.