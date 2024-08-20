Sony PlayStation 5 Pro: Es geht in die heiße Phase

Vor ca. einem Jahr haben wir erstmals die neue PlayStation 5 Slim gesehen und es stellte sich später heraus, dass das Design echt war. Vorgestellt wurde diese neue Version der PS5, die das alte Design ersetzt hat, dann direkt Anfang September.

Die PlayStation 5 Slim kam Anfang November auf den Markt, wobei der Launch bei uns in Deutschland etwas später (aber auch noch im November) folgte. In diesem Jahr wird es wohl wieder eine neue PlayStation geben, allerdings ein Pro-Modell.

PlayStation 5 Pro: Sony-Event im September

Doch wie könnte der Ablauf sein? Einige Quellen gehen derzeit davon aus, dass wir noch diese Woche, womöglich auch im Rahmen der Gamescom (bei einer Messe wird gerne geplaudert) neue Details erfahren oder sogar das neue Design sehen.

Der Ablauf könnte also ähnlich wie letztes Jahr (und übrigens auch bei der PS4 Pro) sein und Sony dürfte eine Ankündigung direkt Anfang September planen. Auch bei der Sony PlayStation 5 Pro steht seit einigen Monaten der November im Raum.

Es geht also in die heiße Phase, denn in etwas mehr als einem Monat startet die Tokyo Game Show und Sony ist nach vielen Jahren wieder dabei. Doch für so einen Messeauftritt fehlt Sony noch etwas und Astro Bot ist bis dahin schon erhältlich.

PlayStation 5 Pro: Kommen neue PS5-Spiele?

Die ersten Leaks zum Design könnten also noch im August kommen, bevor wir dann im September ein PlayStation Showcase mit neuen PS5-Spielen und der PS5 Pro sehen. Falls man die neue Hardware mit neuen Spielen zeigt, das ist nicht sicher.

Bei der PlayStation 5 Slim war das kein Problem, immerhin war das unter der Haube die gleiche Hardware mit einem neuen Design. Doch bei der PlayStation 5 Pro tut sich etwas und das möchte Sony mit Sicherheit auf einem Event demonstrieren. Es würde aber für 2024 auch ausreichen, wenn man dafür alte PS5-Spiele präsentiert.

Und um die Nachfrage ein bisschen zum Launch zu pushen, könnten wir auch eine Sonderedition zum 30. Jubiläum der PlayStation (ist am 3. Dezember 2024) sehen.

Ich persönlich bin auf zwei Dinge gespannt. Zum einen die Hardware und wie sich das neue „PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling“ (PSSR) im Alltag bei Spielen schlägt. Gibt es endlich die bessere Grafik mit 60 fps bei aktuellen Spielen?

Es wäre schön, wenn man hier nicht mehr wählen müsste. Ich wähle derzeit oft die Option mit 60 fps, aber würde es sehr begrüßen, wenn es dazu auch noch 4K gibt.

Doch mindestens genauso spannend finde ich, ob uns Sony auch das neue Lineup an Spielen für die PS5 zeigt. Da sieht es Ende 2024 und Anfang 2025 doch eher dünn aus, wenn es um neue Spiele der großen PlayStation Studios selbst geht.

Funfact: Die PlayStation 4 Pro wurde am 7. September 2016 auf einem PlayStation Meeting vorgestellt, wenn ich mich aber richtig erinnere, dann ohne neue Spiele. Es wäre also durchaus möglich, dass wir kein PlayStation Showcase mehr bekommen.