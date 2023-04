PlayStation Store: Es gibt viele neue Angebote

Sony startet heute in die zweite Runde der „Frühlingsangebote“ im PlayStation Store und hat wie angekündigt weitere Titel hinzugefügt. Einige sind auch schon wieder verschwunden. Ein Highlight: The Last of Us Part 2 für gerade mal 10 Euro.

Gran Turismo 7 ist ebenfalls dabei, genauso wie Dead Space im Angebot bleibt, und Call of Duty: Modern Warfare II kommt ebenfalls hinzu. Spider-Man: Miles Morales ist weiterhin eine Empfehlung, genauso wie Cyberpunk 2077 für nur 24,99 Euro.

Ratchet & Clank: Rift Apart kann man mit einem Rabatt von 50 Prozent auch klar empfehlen und FIFA 23 als letzter FIFA-Titel von EA für 40 Euro wird sicher auch die ein oder andere Person interessieren. Schaut wie immer direkt im PlayStation Store vorbei, laut Sony hat man derzeit fast 1.900 Objekte (inklusive DLCs) reduziert.

