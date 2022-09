POCO M5 und M5s vorgestellt

POCO hat heute zwei neue Smartphones vorgestellt: das POCO M5 und das POCO M5s. Das eine Modell der Xiaomi-Untermarke soll den Fokus auf Gaming legen und das andere auf Entertainment.

Angetrieben vom MediaTek Helio G99 Chipsatz soll das POCO M5 ein flüssiges Spielerlebnis bieten. Der Chipsatz, der im 6-nm-Fertigungsverfahren hergestellt wird, umfasst eine Octa-Core-CPU mit zwei Cortex-A76, die mit bis zu 2,2 GHz taktet, sowie einen Arm Mali G57-Grafikprozessor.

Das POCO M5 ist mit einem 90Hz DynamicSwitch Display ausgestattet, das die Bildwiederholrate dynamisch umschalten kann. Zudem ist ein 6,58 Zoll (16,71 cm) großes Full HD+ DotDrop-Display und ein 5.000mAh Akku verbaut. Das komplette Datenblatt findet ihr hier.

POCO M5s mit Vierfach-Kamerasystem

Der Fokus beim POCO M5s soll auf Unterhaltung liegen. Das Gerät bietet unter anderem ein Vierfach-Kamerasystem auf der Rückseite. Es verfügt über eine 64MP-Hauptkamera und eine 8MP-Ultraweitwinkel-Kamera. Außerdem verfügt es über zwei 2MP-Sensoren für die Tiefenerkennung oder für Nahaufnahmen. Eine 13MP-Frontkamera ist auch an Bord.

Das POCO M5s ist mit einem 6,43-Zoll Full HD+ AMOLED DotDisplay ausgestattet und bietet zudem zwei Lautsprecher, DC Dimming und 360°-Umgebungslichtsensoren zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit. Angetrieben wird es von einem MediaTek Helio G95-Chipsatz. Das komplette Datenblatt findet ihr hier.

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Das POCO M5 wird in drei Farben und zwei Varianten im Handel erhältlich sein: Schwarz, Grün und Gelb, jeweils in 4GB+64 GB (UVP 189,90 €) und 4GB+128 GB (209,90 €). Zum Verkaufsstart am 12. September 2022 um 13:00 Uhr wird das POCO M5 bis zum 17. September 2022 um 13:00 Uhr zum „Promotion-Preis“ von 169,90 € bzw. 189,90 € erhältlich sein.

Das POCO M5s wird in drei Farben und zwei Varianten im Handel erhältlich sein: Grau, Weiß und Blau, jeweils in 4GB+64 GB (UVP 209,90 €) und 4GB+128 GB (UVP 229,90 €). Zum Verkaufsstart am 12. September 2022 um 13:00 Uhr wird das POCO M5 bis zum 17. September 2022 um 13:00 Uhr zum „Promotion-Preis“ von 189,90 € bzw. 209,90 € erhältlich sein.

