Der Polestar 0 wird ein besonderes Elektroauto

Polestar startete mit dem Polestar 1, einem Hybrid-Sportwagen, erkannte dann aber sehr schnell, dass die Zukunft vollelektrisch ist. Und nicht nur das, die Marke möchte auch die Autos selbst klimaneutraler machen. Seit dem Polestar 2 gibt es daher nur noch Elektroautos und der Fußabdruck wurde immer weiter reduziert.

Polestar 0 soll klimaneutral vom Band rollen

Ein Polestar 4 kommt auf unter 20 Tonnen CO2, doch das Ziel sind 0. Daher hat man 2020 ein neues Projekt ins Leben gerufen und plant ein klimaneutrales Auto bis 2030. Intern ist es als Polestar 0 bekannt, wobei noch unklar ist, wie der finale Name lauten wird. Bis dahin gibt es bei Polestar aber noch viele offene Fragen.

Man weiß noch nicht, ob es ein Sportwagen, SUV oder vielleicht auch erstmals ein kompaktes Elektroauto sein wird. Bisher hat Polestar zwar ein Modell unter dem 2er ausgeschlossen, aber bei diesem Projekt gibt es keine Grenzen. Alles, was dabei hilft, umweltfreundlicher zu werden, wird getestet, so Hans Pehrson bei Autocar.

Das Ziel bleibt: Der Polestar 0 soll 2030 in Produktion gehen. Und er muss dabei nicht zwingen CO2-neutral sein, selbst ein Auto mit unter 5 Tonnen CO2 reicht aus, damit sich das lohnt, so die Marke. Die Serienversion soll ab 2027 geplant werden, denn drei Jahre sind ein üblicher Zeitraum für ein neues Auto in dieser Branche.

