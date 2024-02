Polestar kündigt Deal mit Hot Wheels an

Polestar und Hot Wheels haben ein „umfassenderen Partnerschaft“ angekündigt und zusammen die Serienmodelle der Marke als Spielzeug auf den Markt bringen.

Bisher ist noch nicht klar, welche Modelle genau dabei sind, also ob auch der alte Polestar 1 als Hybrid umgesetzt wird und ob man sich schon an den Polestar 6 als Konzept für einen Roadster traut, aber es gibt hier noch eine kleine Besonderheit.

Passend zur Partnerschaft gibt es auch einen Wettbewerb für Designer und „der Gewinnerentwurf soll Teil des weltweiten Hot Wheels-Sortiments werden und das erste Hot Wheels x Polestar Fahrzeug sein“. Es gibt keine Grenzen, das Design soll aber natürlich zu Polestar passen und umsetzbar (der Maßstab lautet 1:64) sein.

Ab dem 5. März geht es los und dann hat man bis zu 16. April Zeit. Polestar lässt sich aber sehr viel Zeit, denn die Entscheidung ist erst für Q4 2024 vorgesehen. Es sieht so aus, als ob die Modelle also erst 2025 in den Handel kommen werden.

