Porsche verschiebt zwei neue Elektroautos

Der Porsche „K1“ sollte das neue Vorzeigemodell der Marke werden, ein neuer und großer Elektro-SUV, der sich noch über dem Cayenne einordnet. Dieser sollte einst 2027 kommen, laut Automobilwoche gibt es derzeit aber kein konkretes Ziel mehr.

Oliver Blume hat dem Medium auf Nachfrage nur bestätigt, dass der K1 noch als neues Elektroauto geplant sei, aber Porsche „kalibrieren gerade die Abfolge der Modelle und analysieren die Märkte“. 2027 ist vom Tisch, mehr wissen wir nicht.

Porsche: Elektro-Sportwagen erst 2027

Der elektrische Porsche 718, der eigentlich noch für 2025 vorgesehen war und vor dem elektrischen Cayenne (2026) kommen sollte, verschiebt sich auch. Das liegt aber nicht nur an der Nachfrage, es liegt vor allem auch an der Northvolt-Pleite.

Laut Quelle ist nicht vor 2027 mit dem kompakten Elektro-Flitzer zu rechnen. Das mit dem K1 finde ich weniger dramatisch, auch wenn es für Porsche das wichtigere Modelle ist, aber auf den elektrischen Cayman war ich ehrlich gesagt gespannt.

Porsche Mission R Seite

Porsche 718 Elektro als Mission R Konzept

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Soll 2027 nicht auch der Xiaomi SU7 (und YU7?) nach Europa kommen? Ja, das sind keine Porsches, schon klar. Aber die werden über alles betrachtet viel mehr fürs Geld bieten. Außer Prestige natürlich, aber mir zumindest ist das nicht wichtig.

