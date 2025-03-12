Stellantis stellt Elektro-Sportwagen doch ein

Eigentlich wollte Maserati mit dem neuen MC20 Folgore einen vollelektrischen Sportwagen auf den Markt bringen, doch das wird jetzt doch nicht passieren, denn Stellantis hat das Projekt einkassiert – die Marke fokussiert sich auf den Verbrenner.

Der Elektro-Sportwagen war einst für 2025 vorgesehen, aber Maserati hat jetzt doch festgestellt, dass die Kunden in dieser Kategorie lieber Verbrenner kaufen. Die Konkurrenz plant aber weiterhin ihre Modelle, wie bei Polestar oder bei Porsche.

Ich glaube aber auch, dass es die Kategorie der kleinen und leichten Sportwagen noch eine Weile schwer haben wird, wenn es um vollelektrische Modelle geht. Bei großen Modellen finde ich die aktuelle Auswahl gut, aber die sind eben oft schwer.

Doch mal schauen, ob die Konkurrenz daran festhält und Stellantis vielleicht in ein paar Jahren beweist, dass das ein Fehler war. Wobei Maserati andere Probleme hat, bevor man ein solches Modell umsetzt, muss man die Marke nach vorne bringen.