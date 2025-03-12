Mobilität

Stellantis stellt Elektro-Sportwagen doch ein

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Maserati Mc20

Eigentlich wollte Maserati mit dem neuen MC20 Folgore einen vollelektrischen Sportwagen auf den Markt bringen, doch das wird jetzt doch nicht passieren, denn Stellantis hat das Projekt einkassiert – die Marke fokussiert sich auf den Verbrenner.

Der Elektro-Sportwagen war einst für 2025 vorgesehen, aber Maserati hat jetzt doch festgestellt, dass die Kunden in dieser Kategorie lieber Verbrenner kaufen. Die Konkurrenz plant aber weiterhin ihre Modelle, wie bei Polestar oder bei Porsche.

Ich glaube aber auch, dass es die Kategorie der kleinen und leichten Sportwagen noch eine Weile schwer haben wird, wenn es um vollelektrische Modelle geht. Bei großen Modellen finde ich die aktuelle Auswahl gut, aber die sind eben oft schwer.

Doch mal schauen, ob die Konkurrenz daran festhält und Stellantis vielleicht in ein paar Jahren beweist, dass das ein Fehler war. Wobei Maserati andere Probleme hat, bevor man ein solches Modell umsetzt, muss man die Marke nach vorne bringen.

Elon Musk Donald Trump Tesla

Donald Trump: US-Präsident wirbt offen für Tesla und Elon Musk

Tesla bewegt sich durchaus auf eine Krise zu, denn Nachfrage, Aktie und Ruf waren schon deutlich besser. Elon Musk sieht…

12. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Andreas Ranftl 👋
    sagt am

    Stellantis sollte erstmal ausgereifte Autos bauen,momentan reift faules Obst beim Kunden.

    Antworten
  2. Mike ☀️
    sagt am

    Bei aller Liebe zu Eurem Blog. Aber wenn ich mir die Startseite ansehe, habe ich das Gefühl dass das hier mittlerweile ein Autoblog geworden ist – mit ein paar „Ausnahmen“ zu anderen Themen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Mike ⇡

      Hängt vom Tag ab, aber es kommt immer wieder vor, dass das Thema dominiert. Ist von uns aber auch so gewollt, weil wir schon immer unsere Interessen bringen und das ist eben derzeit spannend.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Stellantis stellt Elektro-Sportwagen doch ein
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26 kommt: Hier sind 5 schnelle Tipps
in Anleitungen
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID Golf: Volkswagen hat schlechte Nachrichten
in Mobilität
Volkswagen ist jetzt wieder „das echte Volkswagen“
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News