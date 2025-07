Samsung Galaxy S24: Update auf Android 15 (One UI 7) wird jetzt verteilt

Samsung hatte es für diese Woche angekündigt und nachdem der Rollout von One UI 7 in Südkorea gestartet wurde, folgen jetzt weitere Regionen. Deutschland ist mit von der Partie, hier wird ab sofort auch das Update auf Android 15 verteilt.

Den Anfang macht die S24-Reihe, also das Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ und Samsung Galaxy S24 Ultra. Wir hören von ersten Nutzern, die bereits das Update angeboten bekommen haben, schaut also gerne direkt mal bei euch nach.

Bedenkt aber, dass Android noch das alte Problem hat und Updates weiterhin in Phasen verteilt werden. Sollte euch One UI 7 heute also noch nicht angeboten werden, dann übt euch etwas in Geduld, es sollte in den nächsten Tagen ankommen.

Samsung: Wie sieht es mit Android 16 aus?

Und was ist mit Android 16, ist das Update nicht fast fertig? Richtig, Google wird die neue Android-Version voraussichtlich im Juni verteilen, also in weniger als zwei Monaten. Es deutet sich aber an, dass One UI 8 (Android 16) schneller kommt.

