Produktstrategie weiter schärfen: Audi wechselt den Chef

Was macht man im Fußball, wenn es gerade nicht läuft? Man wechselt den Trainer. Dabei liegt das Problem meistens an anderer Stelle. Oliver Blume hat sich vor ein paar Tagen nicht ganz so positiv zu Audi geäußert und jetzt passiert genau das.

Audi bekommt einen neuen Chef

Markus Duesmann muss zum 1. September gehen und Gernot Döllner wird die Marke übernehmen. Die Volkswagen AG befindet sich nach dem Rauswurf von Herbert Diess in einem großen Umbau und Markus Duesmann passt nicht mehr.

Laut Audi sei der neue Chef „jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen“. Der Fokus bleibt die Elektrifizierungsstrategie, auf der man „in Zukunft weiter aufbauen“ wird.

Neue Produktoffensive steht an

Wird sich an der Strategie etwas ändern? Dafür ist es noch zu früh, aber Audi wird sicher nicht wie bisher weitermachen, sonst hätte man den Chef nicht tauschen müssen. Die Änderungen im Plan werden aber sicher erst etwas später folgen.

Audi hat 10 neue Elektroautos bis 2025 geplant und ab 2026 kommt kein neuer Verbrenner mehr auf den Markt. Die neue PPE-Plattform, die man gemeinsam mit Porsche entwickelt, ist fast fertig, da geht es ab 2024 mit neuen Modellen los.

Daher wundert mich dieser Personalwechsel auch, denn Audi schwächelt zwar im wichtigsten Markt (China), aber steht eben kurz vor einer großen Produktoffensive.

Probleme von Audi bleiben bestehen

Die Volkswagen AG verfolgt jetzt aber eine neue Strategie, bei der die VW-Marken enger zusammenarbeiten sollen und womöglich konnte man Markus Duesmann nicht davon überzeugen, der Audi gerne als unabhängige Marke bezeichnete.

Doch die Probleme von Audi lösen sich damit nicht auf, denn Tesla macht weiter Druck und die Konkurrenz aus China wird eher mehr und nicht weniger. Der neue Chef von Audi steht also vor einer großen Aufgabe, die alles andere als leicht wird.

