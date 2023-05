Ratchet & Clank: Sony packt PS5-Spiel im Mai in das PlayStation-Abo

Wer PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium gebucht hat, der kann sich ab dem 16. Mai über neue Spiele freuen, darunter Humanity, Watch Dogs: Legion, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider und Sakuna: Of Rice and Ruin.

Doch mein Highlight ist Ratchet & Clank: Rift Apart, eines der für mich besten PS5-Spiele. Sony wartet also deutlich länger als Microsoft mit den Blockbustern im Abo, aber sie kommen. Das neue Ratchet & Clank ist übrigens PS5-exklusiv (keine PS4).

In diesem Fall hat es übrigens zwei Jahre gedauert, denn das Spiel kam im Sommer 2021 auf den Markt. Bei manchen Spielen ist Sony etwas schneller, bei manchen dauert es länger. Das hängt auch sicher immer etwas von den Verkaufszahlen ab.

