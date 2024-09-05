Renault 4: Das kleine Elektroauto hat ein Datum

Nach dem Renault 5 folgt noch der Renault 4 als neues und kompaktes Elektroauto der Franzosen. Und man hat sich hier den Heimatmarkt für die Ankündigung der Serienversion ausgesucht, denn man besucht offiziell den Pariser Autosalon 2024.

Dieser startet am 14. Oktober und wird von der Weltpremiere der Serienversion des Renault 4 begleitet. Bisher kennen wir nur das Konzept namens Renault 4ever Trophy E-Tech, aber die Serienversion dürfte doch von diesem Offroader abweichen.

Während der Renault 5 aber ein aktuelles Elektroauto für 2024 ist, so werden wir den Renault 4 erst 2025 auf den Straßen sehen. Gut möglich, dass also noch ein paar technische Details im Oktober fehlen, Preise wird man sicher nicht nennen.