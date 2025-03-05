Renault 4: Elektroauto startet bei unter 30.000 Euro

Als der Renault 4 letztes Jahr vorgestellt wurde, da habe ich mit einem Preis von unter 35.000 Euro gerechnet, aber man konnte die Basis tatsächlich noch etwas weiter nach unten bewegen, denn es geht bei 29.400 Euro in Deutschland los.

Im Leasing sprechen wir über 239 Euro pro Monat, diese Preise gelten jedenfalls für die Basis mit 40 kWh im Unterboden, wer 52 kWh möchte, der startet bei 32.400 Euro. Normale Kunden können den Renault 4 ab dem 12. März offiziell bestellen.

Wer einen R4 R-Pass kauft, der kann auch jetzt direkt loslegen, der Konfigurator bei Renault ist bereits online. Ich weiß nicht, warum Renault das macht, aber wer 150 Euro auf den Tisch legt, der bekommt den Renault 4 noch vor den anderen Kunden.