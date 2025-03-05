Mobilität

Renault 4: Elektroauto startet bei unter 30.000 Euro

Autor-Bild
Von
|
Renault 4 Header

Als der Renault 4 letztes Jahr vorgestellt wurde, da habe ich mit einem Preis von unter 35.000 Euro gerechnet, aber man konnte die Basis tatsächlich noch etwas weiter nach unten bewegen, denn es geht bei 29.400 Euro in Deutschland los.

Im Leasing sprechen wir über 239 Euro pro Monat, diese Preise gelten jedenfalls für die Basis mit 40 kWh im Unterboden, wer 52 kWh möchte, der startet bei 32.400 Euro. Normale Kunden können den Renault 4 ab dem 12. März offiziell bestellen.

Wer einen R4 R-Pass kauft, der kann auch jetzt direkt loslegen, der Konfigurator bei Renault ist bereits online. Ich weiß nicht, warum Renault das macht, aber wer 150 Euro auf den Tisch legt, der bekommt den Renault 4 noch vor den anderen Kunden.

Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

VW ID.1 kommt: Volkswagen zeigt uns heute die Zukunft

Langfristig möchte Volkswagen ein Elektroauto im Portfolio haben, welches weniger als 20.000 Euro in der Basis kostet und dennoch komplett…

5. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Renault 4: Elektroauto startet bei unter 30.000 Euro
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 10 (Pro): Ich habe drei interessante Beobachtungen gemacht
in Smartphones
VW ID Cross: Das ist der kompakte Elektro-SUV von Volkswagen
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar
backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in backFlip
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware