VW ID.1 kommt: Volkswagen zeigt uns heute die Zukunft

Langfristig möchte Volkswagen ein Elektroauto im Portfolio haben, welches weniger als 20.000 Euro in der Basis kostet und dennoch komplett als Elektroauto geplant wurde und kein umgebauter Verbrenner ist. Heute sehen wir ein Konzept dafür.

Volkswagen wird uns heute den EVERY1 vorstellen, der gegen 2027 vermutlich als VW ID.1 auf den Markt kommt. In den letzten Tagen gab es viele Teaser, denn es ist ein wichtiges Elektroauto für Volkswagen, auch wenn es noch einige Jahre dauert.

Die Weltpremiere des „VW ID. EVERY1“, wie das Konzept vollständig heißen wird, startet um 18:30 Uhr deutscher Zeit, also am Abend. Wer den „ersten Ausblick in die Zukunft“ live verfolgen möchte, der findet die entsprechenden Details bei VW.

Der VW ID.1 wird der direkte Nachfolger für den elektrischen VW Up, den man ja leider eingestellt hat, was wirklich schade ist. Ein Pendant von anderen VW-Marken steht bisher nicht im Raum, vermutlich geht Volkswagen diesen Weg ganz alleine.