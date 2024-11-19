Renault 5: Günstiger Preis soll 2025 erreicht werden

Der Renault 5 soll ein preiswertes Auto der Marke werden, er ist relativ klein und technisch weniger gut ausgestattet, aber im Frühjahr standen dann am Ende doch 32.500 Euro auf dem Preisschild. Da bekommt man sogar schon einen VW ID.3.

Daher hat Renault „nachgebessert“ und eine neue Version nachgereicht, die sich Urban Range nennt. Die „urbane Reichweite“ ist eine nette Bezeichnung für den kleineren Akku mit 40 kWh, mit dem man dann nur noch 312 km (WLTP) schafft.

Renault 5 ab 2025 unter 25.000 Euro

Immerhin startet der Renault 5 jetzt bei 27.900 Euro und bewegt sich damit auf das eigentliche Ziel von unter 25.000 Euro zu. Die eigentliche Einsteigerversion mit der Bezeichnung Five soll dann 24.900 Euro kosten, diese steht aber erst 2025 an.

Das große Problem der „kompakten und preiswerten“ Elektroautos ist der Akku, denn hier kann man den Preis am besten senken, aber 312 km sind dann selbst für ein Kurzstreckenauto schwierig, im Winter wird das für viele sicher etwas knapp.

Und wir sprechen hier, mit etwas Ausstattung, immerhin noch über 30.000 Euro, da sind viele Verbrenner attraktiver. Oder ein gebrauchtes Tesla Model 3 Long Range, das kostet 25.000 Euro und hat über 550 km Reichweite. Aber, und das ist wichtig, wir bewegen uns in die richtige Richtung und der Markt erweitert sich nach unten.