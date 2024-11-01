Renault bestätigt das günstige Elektroauto für Nissan

Ampere feiert Geburtstag, die Sparte für Elektroautos wurde vor einem Jahr von Renault ins Leben gerufen. Doch man kümmert sich nicht nur um Elektroautos mit Renault-Logo, auch Nissan hat angeklopft und zwei Modelle bei Ampere bestellt.

Zum einen wird es ein kompaktes Elektroauto für Nissan geben, vermutlich ist ein Pendant zum Renault 5 geplant, aber Ampere hat auch ein Modell im A-Segment für Nissan bestätigt. Das dürfte ein Pendant zum kommenden Renault Twingo sein.

Nissan hat zwar einige Elektroautos in Entwicklung, darunter auch einen neuen Leaf, aber in dieser Preisklasse setzt man auf eine Partnerschaft. Details zu den Elektroautos von Nissan stehen noch aus, aber Renault schreibt folgende Zeilen: