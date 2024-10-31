Mobilität

Seat und Cupra: „Es gibt keinen Plan B“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Cupra Licht Tavscan Header

Volkswagen kämpft mit einem Gewinneinbruch und auch bei den Konzernmarken sieht es nicht rosig aus. Auch bei Seat und Cupra, die in den letzten Monaten die Vorzeigemarken im Konzern waren, gab es im letzten Quartal einen Dämpfer.

In den ersten drei Monaten ist der Gewinn um 17,2 Prozent eingebrochen und man nennt „Herausforderungen in der globalen Automobilindustrie als Ursache“. Dabei sind die Auslieferungen mit 422.100 Einheiten sogar um 7,7 Prozent gewachsen.

Die Seat S.A. liefert also mehr Autos aus, verdient aber weniger damit, was dafür sorgte, dass die operative Umsatzrendite um 0,7 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent sank. Eigentlich vollen die Marken der Volkswagen AG diese jetzt aber steigern.

Elektroautos sind die Zukunft

Doch der Chef von Seat und Cupra lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, denn man hat sich „voll und ganz der Elektrifizierung verschrieben“ und dabei bleibt man in Spanien, denn „es gibt keinen Plan B“. Der Klimawandel wütet und die „Zukunft unserer Branche steht auf dem Spiel“, so Wayne Griffiths in der Pressemitteilung.

Elektro statt Verbrenner, das bleibt und „es besteht dringender Handlungsbedarf, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen und unseren Wettbewerbsvorteil zu sichern“. Man hofft, dass die Regierungen dabei helfen.

Cupra war die Rettung für Seat

Cupra bleibt übrigens der Wachstumstreiber für die VW-Marke, denn mit 179.100 Einheiten ist man in diesem Jahr gar nicht so weit von Seat mit 242.900 Einheiten entfernt. Doch ein Verbrenner (Formentor, 85.800 Einheiten) ist der Bestseller.

2025 rechnet man weiter mit Wachstum bei beiden Marken, aber blickt auch auf „erhebliche Herausforderungen“, denn „die Einfuhrzölle auf den Cupra Tavascan (werden) die Geschäftsentwicklung negativ beeinflussen“. Das elektrische Pendant zum Cupra Formentor sollte eigentlich der Star für das nächste Jahr werden.

Seat wird nächstes Jahr übrigens 75 Jahre alt, aber die Marke stand kurz vor dem Ende in der Volkswagen AG. Cupra als eigenständige Marke aufzubauen, war die vielleicht beste Idee von Seat und eine der besten Ideen bei Volkswagen allgemein.

Hyundai Initium Header

Hyundai zeigt neue Designsprache „Art of Steel“

Hyundai wird uns kommendes Jahr eine neue Designsprache präsentieren, welche auf der aktuell bekannten aufbaut. Diese nennt sich „Art of…

31. Oktober 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Am Ende kann man die Marke ja auch wieder auslaufen lassen, wenn es nicht funktioniert. Sehe ich jetzt nicht besonders schlimm an.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Wow Sky Logo Header
Ende von HBO-Inhalten im Blick: Sky erneuert andere Partnerschaften
in News
Instagram Logo 1600
Instagram führt Freunde-Tab und Reposts ein
in Social
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6591 Cable
in Firmware und OS
Apple Iphone 16e Front
Vodafone-Tarif mit iPhone 16e günstiger als ohne
in Tarife | Update
EZVIZ bringt Video-Türsprechanlage mit Handflächenerkennung auf den Markt
in Smart Home
Prime Video startet neue Show mit „Stars und Intrigen in der Wildnis“
in News
Dreba Zertifikatsvergabe Mit Hr. Herrlein
Commerzbank bietet 2,75 % Guthabenzins und 100 Euro Bonus für Geschäftskonten
in Fintech
MONT FLEX: Das bedeutet die neue Foldable-Marke von Samsung
in News
Mercedes: Die neuen Autos ab 2026 werden vor allem sehr teuer
in Mobilität
Elektroautos gelten als Zukunft, aber die Sorgen bleiben hoch
in Mobilität