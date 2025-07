Renault hat jetzt genug SUVs im Angebot

SUVs haben bei den meisten Marken in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass man wachsen oder sich überhaupt irgendwie steigern konnte. Das liegt aber nicht nur an den Marken, vor allem die Kunden wollten und wollen Autos mit einer SUV-Optik.

Das muss auch nicht immer ein richtiger SUV sein, die meisten Modelle sind einfach nur hohe Limousinen, aber in so ziemlich jeder Kategorie gibt es jetzt SUVs, sei es als Sportwagen oder Kompaktwagen. Renault ist diesem Trend natürlich gefolgt.

Doch nach der Ankündigung des Renault 4 blickt man jetzt auf acht SUVs und das reicht dann auch, so Laurens van den Acker, Designchef von Renault, bei Autocar.

Das Bild der SUVs habe sich zwar verbessert, da es eben auch kompakte SUVs gibt, die viele gar nicht zwingend als SUV bezeichnen würden, aber vorerst war es das bei Renault. Vor ein paar Tagen zeigte die Marke aber ironischerweise erst ein Konzept für die Zukunft und dabei handelt es sich … Überraschung … und einen SUV.

Doch für Renault hat diese Autokategorie noch einen Vorteil, denn mit den Akkus im Unterboden werden die Autos sowieso etwas höher, da bietet es sich an, dass man direkt einen SUV baut. Wobei auch gute Elektro-Limousinen möglich sind, so ist es nicht. Da muss man dann eben nur mehr Zeit und Geld in die Entwicklung stecken.

Ich bevorzuge bis heute Limousinen

Ich habe mich in den letzten Jahren damit abgefunden, dass viele Autos eine SUV-Optik haben, auch wenn für mich eine Limousine bis heute das beste Auto ist. Ein SUV hat Vorteile, aber die Limousine sieht meiner Meinung nach immer besser aus.

Sei es beim Mercedes EQE und EQE SUV (gut, der EQE sieht auch nicht gut aus), beim Tesla Model 3 und Model Y, oder auch beim kommenden Vision-Konzept für den elektrischen 3er und iX3 von BMW, die Limousine sagt mir immer mehr zu.

Ich verstehe also den aktuellen Trend, aktuell gehe ich ihn sogar mit, aber ich hoffe auf eine Zeit, in der SUVs wieder weniger werden. Meine Vermutung ist aber, dass das vor 2030 nicht passiert und SUVs bis dahin immer weiter wachsen werden.

