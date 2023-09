Renault zeigt Scenic erstmals als Elektroauto

Renault veröffentlichte schon im Sommer eine Preview für den elektrischen Scenic und im Rahmen der IAA 2023 in München hat man das Elektroauto vorgestellt. Der „Renault Scenic E-Tech Electric“ (so der volle Name) ist somit endlich offiziell.

Wir sprechen hier über ein 4,47 Meter langes Auto, welches mit wahlweise 60 kWh für 420 km Reichweite oder 87 kWh für 620 km Reichweite daher kommt. Geladen wird mit bis zu 150 kW am Schnelllader oder bis zu 22 kW an der AC-Ladesäule.

Bei der Leistung kann man zwischen 125 kW (170 PS) und 160 kW (220 PS) wählen und natürlich ist Android Automotive (wie beim elektrischen Megane) die Basis für das Infotainmentsystem. Und laut Renault gibt es hier mittlerweile über 50 Apps.

Eine (wie ich finde mittlerweile wichtige) Anmerkung: Renault setzt hier auf Google als Partner für Android Automotive. Es gibt also den Google Play Store und mehr. Da immer mehr Autos ohne Google kommen, wollte ich das hier angemerkt haben.

Marktstart ist Anfang 2024, aber wir haben noch keinen Preis für euch. Der Megane startet bei 42.000 Euro, aber da hat man keinen Spaß, es können auch sehr schnell über 50.000 Euro werden. Ein passabler Renault Scenic E-Tech Electric dürfte da wohl anfangen und der große Akku mit Extras knackt ganz sicher die 60.000 Euro.

